أحلام تكشف في فيديو على انستغرام: "لهذه الأسباب عملت عملية تجميل لأنفي" ( فيديو )

فاجأت النجمة أحلام جمهورها بإعلان خضوعها لعملية تجميل في الأنف، حيث وثّقت تفاصيل التجربة عبر مقاطع مصوّرة على "سناب شات"، ظهرت فيها برفقة طبيبها وهما يتحدثان بصراحة عن الأسباب التي دفعتها إلى هذه الخطوة.

وأوضحت أحلام أن العملية لم تكن فقط لتحسين شكل أنفها، بل كان هدفها الأساسي تصحيح التنفس والحفاظ على أدائها الغنائي. وأكدت أن النتيجة أسعدتها كثيرًا، بعدما بدا أنفها أصغر وأكثر تناسقًا، مع تحسن واضح في قدرتها على الغناء.

وظهرت أحلام في مقاطعها المصورة وهي تعبر عن ارتياحها قائلة: ما في أثر الحمد لله اليوم بعد ثلاث شهور، عملت أنفي مع الدكتور وسعيدة جداً بالنتيجة، شكل الأنف صار متناسق، وخصوصاً في فتحات الأنف.

وشددت النجمة أحلام على أن صوتها كان الدافع الأهم وراء هذه الخطوة، وقالت: "لازم لما أسوي أنفي ما يسكر على الغناء، صوتي يكون مفتوح، هدفي كله من العملية الأولى كان أن صوتي يرجع، لأنه كان مضايقني أن صوتي ما كان يبين في المدى".

وأكدت أحلام أنها اختارت مشاركة التجربة بنفسها، قائلة: "صدق من كثر ما أنا مبسوطة من النتيجة أريد كل العالم تستفيد". مشيرة إلى أن العملية زادت من ثقتها بنفسها ومن رضاها عن شكلها.

وتفاعل جمهور أحلام بشكل كبير مع مقاطع الفيديو، وانهالت عليها التعليقات التي عبّرت عن محبتهم لها، مثنين على شجاعتها في الحديث عن التجميل بلا حرج، ومعتبرين أن صراحتها ميّزتها عن كثير من الفنانات.