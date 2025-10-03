السجن 5 سنوات لأمرأة من تكساس حاولت إغراق طفلة مسلمة

قضت محكمة أميركية بالسجن خمس سنوات على امرأة من تكساس لمحاولتها إغراق طفلة مسلمة أميركية من أصل فلسطيني تبلغ من العمر ثلاث سنوات في حادثة وقعت في مايو (أيار) 2024.

وقالت الشرطة المحلية إن الدافع وراء الجريمة هو التحيز العنصري. وأظهرت سجلات المحكمة والإجراءات التي أوردت شبكة سي.بي.إس نيوز وصحيفة فورت وورث ستار تلغرام تقارير بشأنها أن القاضي آندي بورتر أصدر حكمه على إليزابيث وولف (43 عاما) بعد أن أقرت بالذنب في محاولة قتل وإصابة الطفلة.