محكمة هندية تلزم الأطباء بكتابة اسم الدواء بخط واضح وحروف كبيرة

عاد موضوع سوء خط يد الأطباء في الهند إلى الواجهة بعد أن قضت محكمة البنجاب وهاريانا العليا بأن "الوصفة الطبية الواضحة حق أساسي"، مؤكدة أن غموض الخط قد يحدد الفارق بين الحياة والموت.

ولم تكن القضية مرتبطة بالطب في الأساس، إذ نظر القاضي جاسجوربريت سينغ بوري في طلب كفالة رجل متهم بالاغتصاب والاحتيال. لكنه حين اطلع على تقرير الطب الشرعي المرفق، فوجئ بأنه مكتوب بخط غير مقروء، ما دفعه إلى التنبيه لخطورة الأمر. وأشار القاضي إلى أن "من المدهش أن الأطباء الحكوميين لا يزالون يكتبون الوصفات يدويًا في زمن الحواسيب".

وأوصت المحكمة الحكومة بفرض دروس للكتابة اليدوية في كليات الطب، ووضع خطة خلال عامين لتعميم الوصفات الرقمية، على أن يلتزم الأطباء مؤقتًا بكتابة وصفاتهم بأحرف كبيرة واضحة.

من جهتها رحبت الجمعية الطبية الهندية، التي تضم أكثر من 330 ألف طبيب بالمبادرة. ونقلت " بي بي سي" عن رئيسها الدكتور ديليب بهانوشالي قوله أن المدن الكبرى بدأت بالفعل بالتحول للوصفات الإلكترونية، لكن الوضع مختلف في المناطق الريفية المزدحمة حيث يفحص الأطباء عشرات المرضى يوميًا.

وليست هذه المرة الأولى التي تنتقد فيها محاكم هندية خط يد الأطباء، إذ سبقتها محاكم في أوديشا بملاحظات مشابهة. ويرى خبراء أن القضية ليست مرتبطة بجمال الخط بل بسلامة المرضى، إذ قد يؤدي أي التباس في قراءة الأدوية إلى عواقب مأساوية.

وتشير تقارير دولية إلى حجم المخاطر، إذ قدر معهد الطب الأميركي عام 1999 أن 7 آلاف وفاة سنويًا بالولايات المتحدة مرتبطة بوصفات مكتوبة بشكل غير واضح. كما سجلت بريطانيا حوادث مشابهة، بينها حالة تلقي علاج خاطئ للعين بسبب التباس في اسم الدواء.

وفي الهند، قادت حملات سابقة إلى صدور قرار من المجلس الطبي عام 2016 يلزم الأطباء بكتابة أسماء الأدوية بخط واضح ويفضل بأحرف كبيرة. لكن بعد نحو عقد، يقول صيادلة إن وصفات غير مقروءة ما زالت تصل إليهم يوميًا، ما يضطرهم أحيانًا للاتصال بالطبيب للتأكد قبل صرف الدواء.