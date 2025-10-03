وفاة مأساوية لمراهق في رحلة صيد : ظنه الصيّادون سنجاباً

توفي فتى يبلغ من العمر 17 عامًا، السبت الماضي بعد أن ظنّه أحد أفراد فريق الصيد سنجابًا أثناء رحلة صيد. وأُصيب الفتى المراهق كارسون رايان برصاصة في مؤخرة رأسه من قِبل أحد أفراد فريق الصيد الذي كان يرافقه ظنًا منه أن رأسه سنجاب.

وأكدت إدارة الموارد الطبيعية في ولاية أيوا، التي تُجري حاليًا تحقيقًا في الحادث بالتعاون مع مكتب عمدة مقاطعة واشنطن، التفاصيل في بيان صحفي يُشبه السخرية السخيفة من ثقافة الأسلحة الأمريكية فقالت "كانت المجموعة تصطاد السناجب عندما أخطأ أحد أفراد الفريق حوالي الساعة الثالثة مساءً، وظن طالب ثانوي طوله متران بأنه قارض صغير على الأشجار، فأطلق النار عليه." وأضافت أنه " نُقل على وجه السرعة إلى المركز الطبي للرعاية الصحية بجامعة أيوا، ولكن الأوان كان قد فات."

ونشر فريق ألعاب القوى للبنين في مدرسة واشنطن الثانوية نعيًا لكارسون، الذي كان أحد أبنائهم، واصفًا الخسارة بأنها "مدمرة". وحثّت مدارس بيكين المجاورة الطلاب على ارتداء ألوان فريق كارسون، البرتقالي والأسود، تعبيرًا عن تضامنهم وفقا لمحطة " سي بي أس".

كما جمعت حملة GoFundMe لعائلة كارسون أكثر من 50,000 دولار أمريكي.