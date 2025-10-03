روبوت بملامح بشرية كاملة يجيد الإيماء وتحريك العيون والرموش ( فيديو)

كشفت شركة روبوتات صينية عما وصفته بوجه روبوت واقعي، مع خطط لجعل الروبوتات الشبيهة بالبشر أكثر انتشارا. ونشرت الشركة لقطات لرأس روبوت واقعي يرمش ويومئ وينظر حوله في محاكاة مقنعة لوجه بشري حقيقي.

ويُظهر الفيديو، المنشور على يوتيوب، تعبير رأس الروبوت المتسائل وهو يبدو وكأنه يستوعب ما يحيط به.

وقالت شركة AheadForm التي تأسست عام 2024، أنها تهدف إلى جعل التفاعلات بين البشر والروبوتات أكثر طبيعية وتفاعلية، وفقًا لموقع الشركة الإلكتروني. وتهدف الشركة إلى دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي (AI) مثل نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) مع رؤوس روبوتية واقعية حتى تتمكن الروبوتات من فهم الأشخاص والاستجابة لهم في الوقت الفعلي. وصرح ممثلو الشركة على موقعها الإلكتروني: "ينصب تركيزنا الحالي على ابتكار رؤوس روبوتية متطورة تشبه البشر، قادرة على التعبير عن المشاعر، وإدراك بيئتها، والتفاعل بسلاسة مع البشر".

ومن خلال تصميم رأس روبوتي قابل للتكامل مع الذكاء الاصطناعي، تهدف الشركة إلى جعل الروبوتات أكثر سهولة في التعامل والتفاعل. قد يكون ذلك مفيدًا لقطاعات مثل خدمة العملاء والتعليم والرعاية الصحية، "حيث يُعد بناء الثقة والتواصل مع المستخدمين البشريين أمرًا بالغ الأهمية"، وفقًا لموقعها الإلكتروني.

ولتحقيق حركات الوجه الدقيقة والدقيقة في الفيديو، يستخدم AheadForm محركات عديمة الفرشاة، وفقا لمجلة Science Robotics حيث تعمل هذه الأجهزة الصغيرة بهدوء وتتعاون معًا لخلق حركات ونظرات واقعية تجعل الرأس يبدو واقعيًا.

يحتوي هذا النموذج تحديدًا، Origin M1، على ما يصل إلى 25 محركًا صغيرًا تتحكم في تعابير الرأس. كما يحتوي الروبوت على كاميرات مدمجة في حدقتيه لمساعدته على "رؤية" بيئته، بالإضافة إلى مكبرات صوت وميكروفونات مدمجة يمكنه استخدامها للتفاعل مع المستخدمين فورًا. ولم تُطرح رؤوس الروبوت تجاريًا بعد.