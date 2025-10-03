«سرد الذهب» تسجل نمواً في عدد الدول المشاركة بنسبة 68%

نظّم مركز أبوظبي للغة العربية اجتماعاً للجنة الفرز والقراءة لجائزة «سرد الذهب»، لدراسة ترشيحات الدورة الثالثة، التي سجلت نمواً ملحوظاً في عدد الدول المشاركة وصل إلى 68% مقارنة بالدورة الأولى، ما يعكس اهتماماً لافتاً، وتطوراً مهماً، حققته الجائزة في إعادة إحياء فنون السرد والتراث الشعبي، محلياً وعالمياً.

وحضر الاجتماع كل من رئيس اللجنة العليا للجائزة مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، الدكتور عبدالله ماجد آل علي، والأعضاء: السيناريست والمستشار الفني محمد حسن أحمد، والكاتبة والباحثة، ريم الكمالي، والكاتب والباحث، وليد علاء الدين، لمراجعة الأعمال المرشحة للجائزة، وتقييم مدى استيفائها للشروط والمعايير الخاصة.

وشهدت جائزة سرد الذهب في دورتها الثالثة إقبالاً واسعاً من مختلف دول العالم للمشاركة في فروعها الستة، إذ استقبلت ترشيحات من دول تشارك للمرة الأولى، هي: ألبانيا، والنمسا، وتشاد، والدنمارك، وإيطاليا، واليابان، ويتميز كل منها بحضارة عريقة وثقافة أصيلة وموروث شعبي متنوع، تعكسها مواهب وإبداعات المشاركين في فروع الجائزة، التي باتت تحتل مكانة مرموقة في المشهد الثقافي المحلي والإقليمي والعالمي، لما تسهم به في إثراء فنون السرد والحكاية الشعبية.

وبلغ إجمالي عدد الدول المشاركة في الجائزة 37 دولة، مقارنة بـ22 دولة فقط في الدورة الأولى، بزيادة وصلت إلى 68% خلال أقل من ثلاث سنوات على انطلاقتها في عام 2023، ما يعكس نمواً ملحوظاً في الانتشار الدولي، الذي من شأنه تعزيز المكانة العالمية المرموقة التي تتمتع بها الجائزة.

وقال الدكتور عبدالله ماجد آل علي: «تتيح لنا هذه الدورة من الجائزة، إبراز المواهب الأدبية في عالمنا، والتعريف بها، والترويج لإبداعاتها في هذا المجال على نطاق واسع، أسوة بالدورتين السابقتين من الجائزة، التي فاز بفروعها كتّاب وفنانون من مختلف دول العالم، ما يعكس جهود مركز أبوظبي للغة العربية في تسليط الضوء على المواهب الإبداعية في فنون السرد الشعبي، وتكريم أعمالهم التي تُشكّل نقلة ثقافية نوعية تسهم في إثراء المكتبات العربية بأعمال سردية تستفيد من الموروث الشعبي، وتجسّد جوانب الحياة في الماضي، وترصد مسيرة تطور المجتمعات في العالم».