«سيزار» تكرّم جيم كاري «الأكثر تأثيراً في السينما المعاصرة»

يُمنَح الممثل الكندي الأميركي، جيم كاري، جائزة فخرية عن مجمل إنجازاته الفنية في الاحتفال الـ51 لتوزيع جوائز سيزار السينمائية الفرنسية، الذي يُقام في فبراير المقبل.

وذكرت محطة «كانال+» التلفزيونية، والأكاديمية الفرنسية لفنون السينما وتقنياتها، في بيان، أن الممثل البالغ 63 عاماً، يُعَدّ «أكثر الشخصيات تميزاً وتأثيراً في السينما المعاصرة».

وبرع كاري في الأدوار الكوميدية، وبرز خصوصاً بقدرته الكبيرة على أن يقلّد بوجهه أي شخص تقريباً، وشبّهه البعض بجيري لويس، وحتى تشارلي تشابلن.

وبعدما بدأ مسيرته في الكوميديا الارتجالية والتلفزيونية، برز نجمه في التسعينات بفضل أفلام مثل «إيس فينتورا: بت ديتيكتيف» و«ذي ماسك» و«دَم آند دامر»، وأصبح أحد أكثر الممثلين تحقيقاً للإيرادات.

في عام 1998، ابتعد عن الكوميديا ليشارك في بطولة فيلم «ذي ترومان شو» للمخرج بيتر وير، الذي شكّل نقطة تحوّل في مسيرته، ونال جائزة «غولدن غلوب» عن دوره كرجل عادي، حياته كلها مجرد تمثيل لبرنامج تلفزيوني.

وفي العام التالي، فاز بجائزة ثانية عن دوره في فيلم «مان أون ذي مون» للمخرج ميلوش فورمان، الذي جسّد فيه دور الممثل الكوميدي الأميركي آندي كوفمان.

وكان أحد أهم أدواره في مسيرته الفنية عام 2004 مع المخرج الفرنسي ميشيل غوندري، في الدراما الرومانسية «إيتيرنل سانشاين أوف ذي سبوتليس مايند» إلى جانب كايت وينسلت.

وأشاد منظمو جوائز سيزار بمسيرة جيم كاري الفنية، معتبرين أنها «تتميز باستثناءين: الأفلام الجماهيرية وسينما المؤلفين».