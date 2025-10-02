الماتشا يتحدى الشاي الأخضر... من الفائز لصحتك؟

يُقبل عدد متزايد من الناس حول العالم على تناول الشاي الأخضر لما يتمتع به من فوائد صحية مثبتة، إلا أن الماتشا بدأ يلفت الأنظار في السنوات الأخيرة، ليظهر كخيار عصري ومميز يلقى رواجًا متصاعدًا.

ورغم أن كلا المشروبين يُستخلصان من نفس النبتة، الكاميليا سينينسيس، فإن طريقة زراعتهما وتحضيرهما تخلق فروقاً جوهرية في القيمة الغذائية والتأثير الصحي.

ويسلط تقرير لموقع «فيريويل هيلث»، الضوء على أبرز أوجه الاختلاف بين الماتشا والشاي الأخضر، من حيث الطاقة، والتركيز الذهني، وصحة القلب، والسلامة العامة، بناءً على ما توصلت إليه الأبحاث.

1. الطاقة

يحتوي الماتشا (وهو شاي أخضر مطحون على شكل بودرة) على كميات أكبر من الكافيين مقارنةً بالشاي الأخضر التقليدي:

الماتشا: ما بين 18.9 و44.4 ملغ لكل غرام

الشاي الأخضر: ما بين 11.3 و24.67 ملغ لكل غرام

ويمنح الماتشا دفعة طاقة أقوى، لأنه يحتوي على كافيين أكثر، كما يتم استهلاك الورقة الكاملة المطحونة، وليس مجرد منقوعها.

وتجدر الإشارة إلى أن مستويات الكافيين تختلف حسب طريقة التحضير وجودة الأوراق ووقت الحصاد.

2. التركيز

يحتوي كل من الماتشا والشاي الأخضر على الثيانين والكافيين ومضادات الأكسدة، وهي تركيبة قد تدعم اليقظة والتركيز المستمر والذاكرة والانتباه والصحة الدماغية بشكل عام.

وتشير الأبحاث أيضاً إلى أن هذه المركبات قد تساهم في الوقاية من الأمراض العصبية التنكسية، وهي أمراض تؤثر تدريجياً على وظائف الدماغ بمرور الوقت.

ويتميز الماتشا بتركيز أعلى من الثيانين والكاتيشينات، مما يعزز قدرته على دعم وظائف الدماغ.

3. صحة القلب

يرتبط كل من الماتشا والشاي الأخضر بخفض مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

وتعزى العديد من هذه الفوائد إلى مركب EGCG (إيبيغالوكاتيشين غاليت)، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية الموجودة بتركيز أعلى في الماتشا.

ونظراً لاحتواء الماتشا على نسب أكبر من EGCG، فقد يكون تأثيره القلبي الوعائي أكثر فعالية.

كيفية التحضير... الماتشا مقابل الشاي الأخضر

الماتشا يُصنع بطحن أوراق الشاي المزروعة في الظل بعد إزالة عروقها إلى بودرة ناعمة تُخفق في الماء الساخن.

الشاي الأخضر يُحضّر بنقع أوراق الشاي المزروعة تحت الشمس في الماء الساخن، ثم يتم التخلص من الأوراق بعد النقع.

مقارنة غذائية

كلا النوعين غنيان بالأحماض الأمينية، ومضادات الأكسدة مثل EGCG، والكافيين، والثيانين، والفلافانولات، وفيتامين «سي».

ولكن بفضل طريقة زراعة الماتشا في الظل واستهلاك الورقة كاملة، فإنه يحتوي على تركيزات أعلى من هذه المركبات مقارنة بالشاي الأخضر التقليدي.

هل الماتشا والشاي الأخضر آمنان للاستهلاك؟

بشكل عام، يعتبر كل من الماتشا والشاي الأخضر آمناً عند تناولهما باعتدال، ونادراً ما يسببان آثاراً جانبية.

لكن الإفراط في استهلاك الكافيين قد يؤدي إلى أعراض مثل القلق، التوتر، خفقان القلب، ارتفاع ضغط الدم، الأرق، الغثيان أو اضطراب النوم.

وينصح عموماً بعدم تجاوز 400 ملغ من الكافيين يومياً (ما يعادل 2 إلى 3 أكواب من القهوة سعة 355 مل).

وخلال الحمل أو الرضاعة، يُفضل استشارة الطبيب، مع التقيّد بحد أقصى 200 ملغ من الكافيين يومياً.

كما قد يتفاعل كل من الشاي الأخضر والماتشا مع بعض الأدوية، مثل المنشطات، وأدوية النوم، ومكملات الحديد، وحاصرات بيتا، وأدوية خفض الكوليسترول، وغيرها.

هذه التفاعلات قد تقلل من فعالية الدواء أو تزيد من آثاره الجانبية، مثل تسارع ضربات القلب أو ضعف امتصاص الدواء. لذلك، من الأفضل استشارة الطبيب أو الصيدلي في حال وجود أي شكوك.