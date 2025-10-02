"سناب شات" يفرض رسوماً على المستخدمين مقابل تخزين الصور والمقاطع القديمة

أعلن تطبيق "سناب شات" أنه سيبدأ بفرض رسوم على تخزين الصور ومقاطع الفيديو، ما أثار ردود فعل غاضبة من المستخدمين الذين لديهم أرشيف كبير من المنشورات القديمة.

وسمح تطبيق المراسلة الشهير للمستخدمين بحفظ وتخزين المحتوى المنشور سابقاً، عبر خاصية "الذكريات" وذلك منذ إطلاقها في عام 2016.

لكن التطبيق أعلن أن الأشخاص، الذين لديهم أكثر من خمسة غيغابايت من "الذكريات"، سيضطرون الآن إلى الدفع لإبقائها متاحة.