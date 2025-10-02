«جروكيبيديا» إيلون ماسك تسعى لضرب «ويكيبيديا»

صرّح الملياردير، إيلون ماسك، أمس، بأنه يعمل على تطوير موقع منافس لـ«ويكيبيديا» من خلال شركة الذكاء الاصطناعي التي يمتلكها «إكس.إيه.أي»، معلناً عن خطط لإطلاق منصة تسمى «جروكيبيديا».

وقال ماسك، الذي يمتلك منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن الخدمة الجديدة ستكون «تحسناً هائلاً» عن الموسوعة الإلكترونية القائمة منذ فترة طويلة، القائمة على مساعدات من المتطوعين في إدخال المعلومات وتحريرها.

ولطالما اتهم الملياردير «ويكيبيديا» بالانحياز السياسي، إذ زعم أنها تعكس آراء يسارية، وماسك نفسه منحاز بشكل متزايد للمواقف اليمينية.

وانتقد ديفيد ساكس، حليف ماسك الذي عينه الرئيس دونالد ترامب، أخيراً، مفوضاً للذكاء الاصطناعي في إدارته، استخدام محتوى «ويكيبيديا» لتدريب برامج الذكاء الاصطناعي قبل فترة قصيرة من إعلان ماسك.

ويأتي اسم «جروكيبيديا» من روبوت الدردشة «جروك» الخاص بشركة إكس.إيه.أي، وهو ما وصفه ماسك بأنه يسعى للحقيقة إلى أقصى حد.