في مكتبة محمد بن راشد.. شهر حافل بالثقافة والفنون

كشفت مكتبة محمد بن راشد عن برنامج فعالياتها لشهر أكتوبر الجاري، الذي يتضمن مجموعة من الفعاليات الثقافية والإبداعية التي تلبي اهتمامات مختلف فئات المجتمع، وتجمع بين الفنون والآداب والعلوم.

ويستهل البرنامج فعالياته بأمسية ثقافية بعنوان «المتنبي بين عبقرية الكلمة وإبداع الريشة»، بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية، إذ سيتم افتتاح معرض فني للفنان التشكيلي العراقي، الدكتور محمود شبّر، يضم 26 لوحة فنية تجسد عوالم كتاب «عيون العجائب في ما أورده أبوالطيب من اختراعات وغرائب»، تليه جلسة حوارية بحضور مؤلف الكتاب الدكتور علي بن تميم والفنان محمود شبّر، ويديرها الدكتور سليمان الهتلان، تمزج بين النص الأدبي والخيال البصري، وتعيد اكتشاف المتنبي برؤية جديدة تمزج بين الفكر والفن.

كما تستضيف المكتبة جلسة حوارية مع الأديب طالب الرفاعي لمناقشة روايته الجديدة «دوخي.. تقاسيم الصبا»، التي تتناول سيرة المطرب الكويتي، عوض الدوخي، حيث يفتح الكاتب أبواب الذاكرة والحكاية في أمسية روائية كويتية ثرية، ويحاوره خلالها عبدالحميد أحمد.

وفي إطار الاحتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية، تنظم المكتبة محاضرة وجلسة حوارية بعنوان «بيئات عمل متزنة.. عقول منتجة»، يقدمها الدكتور أحمد آل جميل النعيمي، لمناقشة أهمية دمج الصحة النفسية في بيئات العمل وأثرها على الأداء والإبداع، مع تقديم أدوات عملية لتحويل بيئات العمل إلى مساحات صحية وداعمة.

وعشاق السينما على موعد مع أمسية ضمن «ليالي سينيوليو»، التي تقدم أربعة أفلام قصيرة من المكسيك وبنغلاديش والولايات المتحدة وروسيا، في تجربة تحتفي بالإبداع العالمي، وتتيح للجمهور فرصة التفاعل مع قصص متنوعة ومؤثرة، وتشمل العروض: فيلم «القطط» (2016) للمخرج أليخاندرو ريوس، وفيلم «ذات يوم في واري باتيشوار» (2025) للمخرج راجيب رافي، و«البحر يرتفع عالياً، واحد» (2021) للمخرجة إيفجينيا كورتشاجينا، و«ظل» (2024) للمخرجة كاميل آلاواي.

كما ينظم البرنامج ورشة تفاعلية للأطفال بعنوان «للكون وجهة أخرى.. نراها بقلوبنا»، تقدمها حنان المرزوقي، وتهدف إلى تعزيز مشاعر التعاطف والتفهم، من خلال قراءة قصص ونشاطات فنية تفاعلية.

وضمن فعاليات الشهر، وبمناسبة اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري، تنظم المكتبة عروضاً من الفلكلور الهندي بالتعاون مع معهد ثيركان، إلى جانب فقرات عزف حيّ على آلة الأكورديون، تليها أمسية فنية تفاعلية بعنوان «ألوان وتناغم: حوار الفنون»، يقدمها الباحث والمؤلف الموسيقي بيتر نعمة، لبحث العلاقة بين الموسيقى والفن التجريدي في تجربة حسية عميقة.

«صناعة مستقبل النشر»

تستعد مكتبة محمد بن راشد لاستضافة الدورة الثانية من قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر، التي تعقد تحت شعار «صناعة مستقبل النشر»، خلال الفترة من 30 الجاري حتى الأول من نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 80 متحدثاً من 20 دولة، إلى جانب عقد 45 جلسة نقاشية و16 ورشة متخصصة.

وتشارك المكتبة في معرض جيتكس غلوبال ضمن جناح دبي الرقمية، لتسليط الضوء على أحدث تقنيات المكتبات والابتكار الرقمي، إلى جانب حضورها المميز وللمرة الأولى في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، أحد أبرز الأحداث العالمية في مجال النشر.

