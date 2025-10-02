حملة «أكتوبر الوردي» تزيّن الإمارات ببرنامج متكامل

أطلقت جمعية «أصدقاء مرضى السرطان»، أمس، حملة «أكتوبر الوردي» السنوية، التي تنظمها «القافلة الوردية» بمناسبة «الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي»، وشهدت عياداتها الثابتة الثماني، والعيادات الطبية المتنقلة الكبيرة والمصغرة التابعة لـ«القافلة» إقبالاً وتفاعلاً مجتمعياً غير مسبوق في يومها الافتتاحي، لإجراء الفحوص الطبية المجانية الأساسية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتشمل الفحوص السريرية والإشعاعية «الماموغرام» والتصوير بالأمواج الصوتية، في أكثر من 86 موقعاً في دولة الإمارات ومدنها الكبرى.

وتجسيداً لإيمانها بأهمية التوعية المجتمعية، أعدت «القافلة الوردية» برنامجاً متكاملاً من الفعاليات التثقيفية وورش العمل التفاعلية التي تناسب المواطنين والمقيمين من جميع الفئات العمرية، وتستهدف رفع الوعي المجتمعي حول سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه من خلال الفحص الدوري والذاتي.

وقالت مديرة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، عائشة الملا: «تترجم حملة أكتوبر الوردي رؤيتنا لتعزيز الوعي المجتمعي وترجمته إلى ثقافة صحية مسؤولة تتمثّل بالوقاية والخطوات الاستباقية لحماية المجتمع، فمن خلال جهود الجمعية والقافلة الوردية وشراكاتنا الاستراتيجية تقدم الحملة نموذجاً لإحداث التغيير الإيجابي، وتشكل نقطة انطلاق نحو تعزيز المسؤولية المشتركة من أجل بناء منظومة متكاملة من الوعي، والدعم النفسي، والمساندة المجتمعية، والشراكات المؤسسية».

وتتوزع العيادات الثابتة على مختلف أنحاء الإمارات، حتى 31 أكتوبر الجاري، يومياً، وتتمركز في «واجهة المجاز المائية» بالشارقة، و«مشرف مول» في أبوظبي، و«مول العين» في العين، و«سيتي ووك» في دبي، و«أم القيوين مول» في أم القيوين، و«رأس الخيمة مول» في رأس الخيمة، و«لولو مول» في الفجيرة.

وتغطي العيادات الطبية المتنقلة الكبيرة والمصغرة أكثر من 86 موقعاً في دولة الإمارات ومدنها الرئيسة، طوال أكتوبر الجاري.

وضمن فعاليات حملة «أكتوبر الوردي»، تنظم «القافلة الوردية» الدورة الثانية من الفعالية المجتمعية في الجادة بالشارقة، في الفترة 10 إلى 12 الجاري، وتقدم خلالها فحوصاً طبية مجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالإضافة إلى باقة من الأنشطة الترفيهية والعائلية التي تناسب مختلف الفئات العمرية في تجربة عائلية ومجتمعية متكاملة، تتضمن جلسات توعوية وورش عمل تفاعلية، ومناطق للألعاب، ومسابقات، إلى جانب باقة من الأنشطة الرياضية والصحية، والترفيهية والتعليمية والمخصصة للأطفال.

وتشارك «القافلة الوردية» في تحدي «باتل كانسر» في ملعب «ذا سيفنز ستاديوم» بدبي، في 25 أكتوبر، حيث توفر العيادة المتنقلة فحوص الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

كما يتضمن برنامج الفعاليات المجتمعية تعاون «القافلة الوردية» في فعاليات النسخة الثالثة من «الجولة الوردية» على الدراجات الهوائية، في 12 الجاري، بمدينة إكسبو دبي، وتنظمها «لوس حبيبي»، وهي مجموعة مجتمعية لركوب الدراجات.

