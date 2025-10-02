روائع فريدا كاهلو وفان جوخ وغوغان.. تحت سقف واحد في أبوظبي

بقيمة إجمالية تقدر بنحو 150 مليون دولار، افتتحت «سوذبيز»، أمس، معرضها الأعلى قيمةً في المنطقة، وهو أيضاً أول معرض عام للفنون الجميلة تنظمه في العاصمة الإماراتية، ما يكسبه أهمية خاصة.

وتزداد أهمية المعرض الذي يقام في مؤسسة «بسام فريحة» للفنون بجزيرة السعديات في أبوظبي، على مدى يومين، كونه يضم ستة أعمال فنية لنخبة من رواد الفن في العالم، وهم فنسنت فان جوخ، وبول غوغان، وفريدا كاهلو، وإدوارد مونش، ورينيه ماغريت، وكاميل بيسارو.

وتتميز الأعمال بأنها لم تعرض في منطقة الشرق الأوسط، وأن ثلاثة من أصل ستة منها لم تُعرض للجمهور منذ أكثر من نصف قرن. وبعد انتهاء معرض أبوظبي، ستنتقل هذه اللوحات الست إلى لندن وباريس قبل أن تعود إلى نيويورك، حيث ستُعرض في موسم المزادات المرتقب ابتداءً من 17 نوفمبر المقبل، بالتزامن مع افتتاح مقر سوذبيز الجديد في مبنى بروير التاريخي على شارع ماديسون.

رقم قياسي

وتتصدر اللوحات المعروضة لوحة الفنانة فريدا كاهلو «السرير»، والتي يتراوح سعرها التقريبي بين 40 و60 مليون دولار، وبذلك توشك على تسجيل رقمٍ قياسي جديد في مزادٍ لفريدا، وقد تتخطى الرقم القياسي الحالي لأي عملٍ رسمته فنانة عالمية. وقد أنجزت الفنانة هذه اللوحة في عام 1940، بعد طلاقها من زميلها دييغو ريفيرا خلال فترة من الألم الجسدي الشديد والاضطراب العاطفي.

وتُصوّر كاهلو نفسها في اللوحة مُستلقيةً على سريرٍ عائمٍ في سماءٍ زرقاء باهتة، وجسدها متشابك مع كرومٍ خضراء مُتعرّجة ترمز إلى الحياة والنمو، وفوقها هيكل عظمي مُغلّف بالديناميت يحمل زهوراً مجففةً؛ تذكيراً بدور الموت الدائم.

«الروايات الباريسية»

بينما تُعرض لوحة فنسنت فان جوخ «الروايات الباريسية»، التي يعود تاريخها إلى عام 1887، بسعر تقديري في حدود 40 مليون دولار، وتُعد هذه اللوحة إلى جانب مجموعة «دوار الشمس» من أروع لوحات الطبيعة الصامتة لفان جوخ، وهي أكبر لوحة طبيعة صامتة له تُعرض في مزاد منذ 1980، كما أنها أهم لوحة طبيعة صامتة لفان جوخ تُعرض في مزاد منذ أكثر من عقد. وتوارثت اللوحة ثلاثة أجيال من عائلة فان جوخ، وعُرضت آخر مرة في مزاد عام 1988، ومنذ ذلك الحين عُرضت في مؤسسات عالمية مرموقة، بما في ذلك متحف أورسيه ومتحف فان جوخ والأكاديمية الملكية.

«بيت القلم»

كذلك يضم المعرض لوحة الفنان بول غوغان «بيت القلم، راعية البقر»، التي أنجزت في صيف 1889 وتُمثل نقطة تحول في مسيرة غوغان الفنية، حيث كان أسلوبه المميز يتطور ليصبح أحد أبرز أساليب الفن الحديث، ويتراوح السعر التقديري لها بين ستة وثمانية ملايين دولار.

إلى جانب لوحة «المناظر الطبيعية الخلابة» لإدوارد مونش، وهي من مجموعة ليونارد أ. لودر، أحد أبرز جامعي التحف الفنية ورعاتها في أميركا، ولوحة لافتة لرينيه ماغريت من مجموعة ماثيو وكاي باكسباوم، وهما من أبرز فاعلي الخير الأميركيين المعروفين بمساهماتهم في الفنون والتعليم والحياة المدنية.

ملتقى محبي الفنون

من ناحيته، قال نائب الرئيس ورئيس قسم الفن الانطباعي والحديث في دار سوذبيز للمزادات جوليان داوز لـ«الإمارات اليوم»، إن حركة جمع التحف الفنية في دولة الإمارات تشهد تحوّلاً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، فمنذ عام 2019 ارتفعت أعداد المشاركين وقيمة مبيعاتهم في المزادات الفنية من الدولة بنسبة 25%. وفي 2024 شكل مشترون من الإمارات 38% من المشترين الذين انضموا لأول مرة إلى منصات المزادات العالمية مثل «سوذبيز»، مع ملاحظة أن شريحة الشباب تحت سن الـ40 تمثل ما يقارب الثلث من إجمالي المشترين، موضحاً أن هذه الأرقام تمثل مؤشرات واعدة لاستمرار نمو القطاع.

وتابع: «نعمل على دعم هذا التحول عبر مبادراتٍ تُكرّس مكانة الدولة كسوقٍ فنيٍّ ديناميكي يتجاوز الحدود».

أجندة فنية.. استثنائية

كشف نائب الرئيس ورئيس قسم الفن الانطباعي والحديث في دار سوذبيز للمزادات، جوليان داوز، أن هناك العديد من الأحداث البارزة المقرر تنظيمها خلال الفترة المقبلة في العاصمة الإماراتية.

وأضاف: «تتزاحم الأحداث الاستثنائية على الأجندة الفنية في أبوظبي، ففي أبريل 2025، بشراكةٍ استراتيجية مع مكتب أبوظبي للاستثمار، شهدنا تدشين معرض فني في مؤسسة (بسام فريحة للفنون)، كشف النقاب عن مجموعة استثنائية من الألماس تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار، تتصدّرها ألماسة البحر الأبيض المتوسط الزرقاء، وبالشراكة الاستراتيجية مع مكتب أبوظبي للاستثمار، نُقيم حالياً مزاداً إلكترونياً مرتبطاً بفعاليات ما قبل انطلاق موسم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) التي تستضيفها الإمارة، ويستمر حتى السادس من أكتوبر، كما سنقوم بتنظيم (أسبوع أبوظبي لهواة جمع المقتنيات)، من الثاني إلى الخامس من ديسمبر المقبل، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، حيث يشتمل البرنامج على سلسلة حصرية من المزادات الفنية، وورش العمل المتخصصة، وحلقات النقاش مع الخبراء، بالإضافة إلى معارض استثنائية تُلهم عشاق الاقتناء وتثري تجربتهم».

جوليان داوز:

