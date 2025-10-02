590 عنواناً في جناح «أبوظبي للغة العربية» بمعرض الرياض

يشارك مركز أبوظبي للغة العربية في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، في حرم جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالعاصمة السعودية، من اليوم وحتى 11 الجاري، تحت شعار «الرياض تقرأ»، بحضور أكثر من 2000 دار نشر ووكالة محلية ودولية من 25 دولة.

ويسعى المركز من خلال مشاركته في الحدث لاستقطاب المكتبات والوكلاء ودور النشر وروّاد الصناعات الإبداعية، واستكشاف تجارب جديدة يمكن الاستفادة منها وتطويرها، ويولي المركز اهتماماً خاصاً بإبراز مبادراته الرائدة، وفعالياته الكبرى من معارض الكتاب، إلى الجوائز الأدبية، إضافة إلى تسليط الضوء على مشاريعه الثقافية النوعية، ويعرض المركز في جناحه نحو 590 عنواناً من إصدار مشاريع «إصدارات»، و«كلمة»، وسلسلة «البصائر» للبحوث والدراسات.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، سعيد حمدان الطنيجي: «تعكس مشاركة المركز في معرض الرياض الدولي للكتاب لهذا العام التزامه بالحضور والتفاعل مع الأحداث الثقافية التي تقام على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتعريف بمشاريعه وإصداراته، ما يعكس أهدافه الاستراتيجية، وسعيه الدائم لتعزيز مكانة اللغة العربية، تماشياً مع الدور المحوري الذي تقوم به أبوظبي في تدعيم جسور التلاقي الثقافي والحضاري بين جميع الثقافات».

وأضاف: «المعرض فرصة كبيرة لتأكيد التعاون القائم مع الأشقاء في السعودية والذي يصب في صون اللغة العربية، وتفعيل مشاركة البلدين في فعاليات متبادلة لتحقيق هذا الهدف، خاصة أن معرض الرياض للكتاب يُعدّ من الملتقيات الثقافية المهمة في المنطقة، إذ تمكن وعلى امتداد أكثر من أربعة عقود من أن يستقطب أبرز دور النشر العربية والعالمية، ويقدّم لزواره مجموعة واسعة من الإصدارات، وفعاليات مصاحبة».