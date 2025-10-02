نافورة دبي.. عادت لتبهر العالم

بعد توقف دامَ خمسة أشهر لإجراء أعمال صيانة وتجديد شاملة، عادت نافورة دبي الشهيرة، أمس، لاستقبال زوارها من جميع أنحاء العالم، مستأنفة عروضها اليومية في موقعها البارز ببحيرة برج خليفة وسط مدينة دبي، وتأتي هذه العودة لتؤكد مرة أخرى مكانة النافورة كواحدة من أبرز رموز دبي السياحية والفنية، حيث تجمع بين الإبداع الهندسي والفن البصري والموسيقى في تجربة واحدة لا تضاهى.

عودة نافورة دبي لا تعكس مجرد استئناف نشاط فني وترفيهي، بل تؤكد مكانتها رمزاً ثقافياً وسياحياً عالمياً، يعكس رؤية دبي في الجمع بين الابتكار الهندسي والفن، ويجسد قدرتها على تقديم تجارب استثنائية للجمهور من مختلف أنحاء العالم.. مع كل رشفة ماء وضوء موسيقي، تستمر النافورة في رسم صورة دبي كمدينة تجمع بين الحداثة والجمال، وتجعل من كل زيارة تجربة لا تُنسى لكل من يشاهدها.