فرصة لتعلّم اللغة الكورية في «بيت الحكمة»

أطلق بيت الحكمة في الشارقة برنامجين جديدين ضمن مبادراته التعليمية والثقافية لتعزيز الانفتاح والتواصل مع مختلف الثقافات، ليتيح للجمهور فرصة لتعلم اللغة الكورية في سياق ثقافي متكامل، واكتساب أساسيات لغة الإشارة الأميركية كأداة للتواصل والإدماج.

ويُقدَّم برنامج «الحكمة بالكورية» بالتعاون مع معهد دريم سنتر الكوري، ليأخذ المشاركين في رحلة لتعلم اللغة الكورية والخط الكوري، بالإضافة إلى أنشطة عملية تعرفهم على جوانب متنوعة من الثقافة الكورية.

أما برنامج «الحكمة بلغة الإشارة»، فيوفر للمشاركين مهارات أساسية في التواصل بلغة الإشارة.