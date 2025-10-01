لمحبي عائلة سيمبسون.. «ديزني»: انتظروا هذا الفيلم

أعلنت شركة ديزني أن فيلماً ثانياً من سلسلة سيمبسون سيُعرض في دور السينما في 23 يوليو 2027، ليكون أول عرض سينمائي لهذه العائلة الكرتونية الشهيرة منذ 18 عاماً.

ويجري تطوير الفيلم، الذي لم يُعلن عن اسمه بعد، تحت إشراف استوديوهات القرن العشرين التابعة لشركة ديزني، وسيُعرض في تاريخ إصدار كان مخصصاً سابقاً لمشروع مجموعة مارفل لم يُعلن عن اسمه، والذي أُزيل الآن من جدول أعمال الاستوديو.

وسيُنافسه بقوة فيلم الرسوم المتحركة الموسيقي «باد فيريز» من إنتاج شركة وارنر براذرز. وأُعلن عن ذلك مؤخرا، عبر حساب الاستوديو على «إنستغرام»، وفقا لصحيفة «مترو»، ما أثار حماس المعجبين بملصق يظهر هومر وهو يندفع نحو فطائر «دونت» مزينة بالكريمة على شكل رقم 2. وكان الشعار اللافت: «هومر يعود لأخذ المزيد».

وعُرض أول فيلم من سلسلة «عائلة سيمبسون» عام 2007، وحقق نجاحاً باهراً مفاجئاً في شباك التذاكر، محققاً إيرادات تجاوزت 536 مليون دولار عالمياً بميزانية قدرها 75 مليون دولار. الفيلم، من إخراج ديفيد سيلفرمان، رسام الرسوم المتحركة المخضرم، ركز على حبس مدينة سبرينغفيلد داخل قبة عملاقة بعد أن لوث هومر مصدر مياه المدينة.

في ذلك الوقت، أشاد النقاد بالجهد المبذول لاستعادة روح الدعابة التي اتسمت بها المواسم الأولى من المسلسل. ومنذ ذلك الحين، برز الحديث عن جزء ثانٍ بشكل دوري، لكن الإنتاج لم يتحقق حتى الآن.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يبدأ فيه مسلسل The Simpsons موسمه الـ37، مواصلاً مسيرته كأطول مسلسل رسوم متحركة في وقت الذروة في التاريخ.