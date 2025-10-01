رجل ينتقم من جارته بطريقة لا تخطر على بال.. ما ذنب الطاووسين؟

دفع غيظ رجل من جارته، إلى الانتقام منها بطريقة بشعة، الأمر الذي قاد لاعتقاله في النهاية. إذ أبلغت الجارة مكتب شرطة مقاطعة باسكو (فلوريدا) بعد أن فتحت صندوق بريدها لتجد رسالة مزعجة جداً.

والقصة - حسب محطة «فوكس نيوز» - أن الجار المدعو كريج فوغت كان يمتلك طاووسين أليفين يتجولان بحرية في فناء منزله، وكانت تُطعمهما الجارة كثيراً. الأمر الذي أزعج مالكهما فهددها بقتل الطاووسين إذا استمرت في إطعامهما. ويبدو أن الأمور تفاقمت بعد ذلك؛ إذ إن الرجل أرسل رسالة لجارته تتضمن اعترافاً منه بقتلهما، مُرفقةً بتفاصيل مُرعبة عن استخدام سكينه لتقطيعهما وإعدادهما للعشاء.

وسارعت بعدها المرأة للاتصال بالشرطة التي أرسلت نواباً للتحقيق. وعند مواجهته، قال الرجل إنه وجارته لديهما تاريخ سابق من الشجار بسبب إطعامها طاووسين أليفين.

ووفقاً للشكوى الجنائية، اعترف الجار بقطع رقبتي الطاووسين بدافع الكراهية. ثم وصف كيف حضّر الطاووسين في مقلاة وأكلها.

وألقى رجال الشرطة القبض على الرجل بتهمة القسوة المشددة على الحيوانات، مسبباً لها ألماً شديداً ومميتاً.

وتنص الشكوى على أن فوغت هدد بقتل جميع طيور الطاووس الأليفة التي يملكها بمجرد إطلاق سراحها لمنع أي شخص آخر من رعايتها.

ومثل فوغت لأول مرة أمام محكمة مقاطعة باسكو، وأُمر باحتجازه بكفالة قدرها 25,000 دولار في قضيته الجنائية، وعُيّن له محامٍ عام.