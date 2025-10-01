الكولاجين البحري أم الحيواني.. أيهما الأفضل للبشرة والمفاصل؟

يمثل الكولاجين بروتين يُعزز بنية الجلد والعظام والعضلات وأوتار الجسم، ومن أكثر أنواعه شيوعاً الكولاجين البحري والكولاجين الحيواني، وكلاهما يُقدم فوائد فريدة، ولكن بناءً على الأهداف الصحية للشخص، قد يكون أحدهما خياراً أفضل.

ووفقاً لموقع «فيري ويل هيلث»، يعتمد الاختيار بين الكولاجين البحري والكولاجين الحيواني بشكل كبير على أهدافك الشخصية وميزانيتك واعتباراتك الغذائية.

للبشرة والشعر والأظافر، قد يكون الكولاجين البحري الخيار الأفضل لغناه بالكولاجين من النوع الأول، وقد يُمتص بكفاءة أكبر. أما بالنسبة لصحة المفاصل والعضلات والأمعاء، فيُقدم الكولاجين الحيواني مزيجاً أوسع من الكولاجين من النوعين الأول والثالث، مما يجعله خياراً جيداً للدعم الأوسع.

قد يكون أحد الخيارين أفضل من الآخر لمن لديهم قيود غذائية. تجنب الكولاجين البحري إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الأسماك أو المأكولات البحرية، وتجنب الكولاجين الحيواني إذا كنت لا تستطيع تناول لحم البقر لأي سبب.

يخضع الكولاجين الحيواني للرقابة لضمان جودته وللوقاية من مخاطر الإصابة بأمراض البريون، لذا يُعدّ الحصول عليه من المصنّعين الموثوقين أمراً بالغ الأهمية. في النهاية، يُقدّم كلا النوعين من الكولاجين فوائد جمّة. الخيار الأمثل هو الذي يُناسب أولوياتك الصحية وأسلوب حياتك بشكل آمن.

ما هو الكولاجين البحري؟

يُستخرج الكولاجين البحري من جلد وقشور وعظام الأسماك. وهو غني بالكولاجين من النوع الأول، وهو الأكثر وفرة في جلد الإنسان وأوتاره وعظامه.

من المهم أيضاً أن تعرف جزيئات الـ«بيبتايد» في الكولاجين البحري أصغر حجماً، وتشير بعض الدراسات إلى إمكانية امتصاصها بكفاءة أكبر، رغم محدودية الأدلة. هذا يعني أن جسمك قد يمتصها ويستخدمها بكفاءة أكبر.

تشير الأبحاث أيضاً إلى أن الكولاجين البحري يُمكن أن يُساعد في تحسين مرونة البشرة وترطيبها، فبالإضافة إلى فوائده الكبيرة للبشرة، فهو يدعم أيضاً الأنسجة الضامة.

ما هو الكولاجين الحيواني؟

يُشتق الكولاجين البقري من الأبقار.

ومثل الكولاجين البحري، يحتوي على الكولاجين من النوع الأول، كما يحتوي أيضاً على الكولاجين من النوع الثالث، الذي يلعب دوراً رئيسياً في توفير القوة والمرونة للأنسجة.

ويعزز هذا المزيج قوة البشرة والعضلات والمفاصل.

ويُختار الكولاجين الحيواني غالباً لأنه لا يساعد فقط على مرونة الجلد، بل أيضاً على راحة المفاصل وتعافي العضلات. و

هو متوفر على نطاق واسع وبأسعار معقولة عموماً مقارنة بالكولاجين البحري. يتوفر هذا النوع من الكولاجين في تركيبات متنوعة، مثل المساحيق والكبسولات.

ومثل الكولاجين البحري، عادة ما يتحلل الكولاجين الحيواني إلى جزيئات أصغر، مما يُسهّل على الجسم هضمه وامتصاصه.