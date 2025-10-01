«أرباح خارج الصندوق».. بنصيحة برايان بارليتا

استضاف «دبي بودفست 2025»، في جلسته الرئيسة الأولى، التي جاءت تحت عنوان «أرباح خارج الصندوق»، أمس، رئيس «بودكاست موفمنت»، برايان بارليتا، في حوار أداره المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «بوديو»، ستيفانو فلاحة.

وركز النقاش على الشق الاقتصادي في صناعة البودكاست، وكيفية النجاح في تحقيق الربحية، كونها من أهم مقومات الاستمرارية، بما في ذلك من نقاط تتعلق بسبل استقطاب الرعاية والتمويل والدعاية والإعلان، وأثرها في تحديد مستوى نجاح البودكاست.

وقدّم بارليتا نصائح حول خطة عمل اقترحها للمبدعين المقدمين على إطلاق البودكاست الخاص بهم.