«دبي بودفست» يحتضن نخبة صنّاع المحتوى الصوتي

برعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، نظّم نادي دبي للصحافة، أمس، «دبي بودفست»، التجمّع الأول من نوعه والأكبر على مستوى المنطقة العربية لصُنّاع المحتوى الصوتي (البودكاست)، بحضور أكثر من 1200 مشارك من أهم وأبرز صُنّاع المحتوى الصوتي والمعنيين بقطاع البودكاست ومسؤولي المنصَّات الرقمية والمؤسسات الإعلامية في المنطقة، وجمع من الإعلاميين وطلبة الإعلام.

وبمناسبة انعقاد النسخة الخامسة من الحدث، أعرب سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن ترحيبه بالمشاركين في «دبي بودفست 2025»، منوهاً سموّه بالحوار الذي يتضمنه هذا الحدث الرائد، ويأتي استلهاماً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمستقبل، وذلك من خلال نقاش غايته بناء إعلام عربي متطوّر ومنافس وجدير باهتمام وثقة المتلقي، تأكيداً على التزام دبي مواصلة توفير الفرص الكفيلة بالدفع بالإعلام العربي، بمختلف قطاعاته، سواء التقليدي منه أو الجديد، إلى آفاق أرقى من التميز، بما يلبي ما يصبو إليه المتلقّي العربي من جودة المحتوى وتميز أسلوب الطرح والتناول وفق أسس مهنية رفيعة.

وقال سموّه: إن «استقطاب (دبي بودفست) نخبة صنّاع المحتوى الصوتي يعكس مكانة دبي في صدارة المشهد الإعلامي العربي، ودورها في تعزيز مقومات ازدهاره.. فالمحتوى اليوم لم يعد مجرد وسيلة ترفيه أو تواصل، بل أصبح من الأدوات الفعالة الداعمة للتنمية، بما فيه من تأثير إيجابي في المجتمعات، وفي رسم ملامح المستقبل، وبناء جسور الحوار بين الثقافات».

وناقش «دبي بودفست» جملة من الموضوعات المهمة التي تحيط بصناعة البودكاست من جوانبها كافة، عبر جلسات نقاشية وورش عمل متخصصة، تستعرض العديد من الموضوعات الرئيسة؛ بما في ذلك دور البودكاست في توعية المجتمع، ومقومات ازدهار صناعة المحتوى الصوتي، وركائز البودكاست الناجح، والربحية وكيفية تنمية العائد المادي، وسبل توظيفه بشكل صحيح لضمان الاستمرارية، وعلاقة البودكاست بالشبكات، وغيرها من الموضوعات.

المصداقية والتأثير

من ناحيتها، قالت نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي: «في عالم سريع التغير، يبرز البودكاست كأداة إعلامية قادرة على الجمع بين المصداقية والتأثير والوصول المباشر إلى الناس.. ونحن في نادي دبي للصحافة نواصل العمل على تعزيز دور دبي كمركز رائد للإعلام الجديد، وملتقى لصنّاع المحتوى والمبدعين في هذا المجال الإعلامي.. واليوم، من خلال (دبي بودفست)، نفتح آفاقاً أرحب أمام الشباب ورواد الأعمال والمبدعين العرب، ليشاركوا بأفكارهم وتجاربهم في صياغة مستقبل قطاع إعلامي آخذ في النمو والتطور».

وأضافت: «يأتي انعقاد هذا الحوار في وقت يزداد إقبال المتابع العربي على البودكاست، كونه يتمتع بميزة فريدة في سهولة إيصال الأفكار، وفي العالم الرقمي سريع التغير، يبرز هذا الشكل كأداة إعلامية قادرة على الجمع بين المصداقية والتأثير والوصول المباشر إلى الناس، مستمداً مقومات نموه من التطور الهائل في البيئة الرقمية التي تسعى دبي لتكون في صدارتها.. فقد أدركت دبي مبكراً أهمية الاستثمار في الإعلام الجديد، وعملت على توفير البيئة الحاضنة للمبدعين، وتبنّي السبل التي تعزز من قدراتهم، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لاقتصاد قائم على المعرفة والابتكار».

قوة حقيقية

من جهتها، أكدت مديرة نادي دبي للصحافة مريم الملا، خلال كلمة لها في مستهل جلسات «دبي بودفست»، أن «دبي تؤمن بأن الإعلام قوة حقيقية ومؤثرة في صناعة المستقبل، وهدفنا أن نستكمل النقاش ونشارك المعرفة، ونقدم وصفة مُلهمةً للنجاح.. فـ(دبي بودفست) لم يعد مجرد لقاء تقليدي، بل أصبح منصة لها حضورها الملموس وأثرها الواضح في تبادل الأفكار، وتحديد اتجاهات هذا الشكل الإعلامي الآخذ في التنامي عربياً وعالمياً، وكيف يمكن توظيف الفرص الكبيرة الواعدة التي يتمتع بها.

وأضافت: «يمكن القول إن البودكاست أصبح جزءاً من الحياة اليومية، فكثير من الناس يستمعون له أثناء المشي أو القيادة أو حتى خلال فترات الوجود في المنزل»، منوهةً بالجوانب العديدة المرتبطة بهذه الصناعة، ومن أهمها الجانب الاقتصادي، حيث يواكب البودكاست نمو الاقتصاد الإبداعي، ويمثل رافداً واعداً من روافده، في حين تسعى دبي لتكون عاصمة للاقتصاد الرقمي والإبداعي، وأحد محاوره الرئيسة على مستوى المنطقة والعالم».

وأشارت إلى أن نادي دبي للصحافة مستمر في التزامه ورسالته التي بدأها منذ سنوات طويلة بدعم الإعلام العربي، وتَمكين أصواته المبدعة للوصول إلى العالم بمحتوى مُميز وأفكار مبتكرة.

فائزات

كرّمت نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لأفضل المشاريع المقدمة من خلال النسخة الثانية من «برنامج البودكاست العربي»، وهو إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقها نادي دبي للصحافة من دبي إلى العالم العربي، للإسهام في دعم صناعة البودكاست في المنطقة، وتمكين الشباب من إنتاج محتوى صوتي تنافسي، بمشاركة نخبة من الكفاءات وصناع المحتوى العرب وشخصيات إعلامية بارزة، إذ شملت هذه النسخة من البرنامج 24 مشاركاً من مختلف الدول العربية، ضمن فئات متنوعة.

وكرّمت منى المري الكاتبة والتربوية الإماراتية، أماني عبدالله الطنيجي، الفائزة بالمركز الأول لتميزها في مشروع بودكاست «مريخ»، والإعلامية السعودية رغد بنت شيبان العريشي، الفائزة بالمركز الثاني، عن بودكاست «قدام»، ومن سورية تهاني محمد زحيمان، الفائزة بالمركز الثالث عن بودكاست «اسمعها مني»، معربةً لهن عن صادق أمنياتها بمزيد من التميز والنجاح.

أحمد بن محمد:

• دبي تواصل توفير الفرص الكفيلة بالدفع بالإعلام العربي بمختلف قطاعاته، سواء التقليدي منها أو الجديد، إلى آفاق أرقى من التميز.

• المحتوى اليوم لم يعد مجرد وسيلة ترفيه أو تواصل، بل أصبح من الأدوات الفعالة الداعمة للتنمية ،بما فيه من تأثير إيجابي في المجتمعات.