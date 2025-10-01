صاحب «الصندوق الأسود»: الجمهور بوصلتنا الحقيقية

أكد مقدم بودكاست «الصندوق الأسود»، الإعلامي عمار تقي، أن البودكاست أصبح اليوم أحد أكثر أشكال الإعلام تأثيراً، ويمثل فرصة تاريخية لتعزيز حضوره كقوة للتأثير الإيجابي، وصناعة وعي وفكر جديد في المجتمعات العربية.

واستعرض تقي - خلال جلسة حوارية بعنوان «إعلام يصنع الوعي.. تجربة الصندوق الأسود»، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من «دبي بودفست» الذي عقد، أمس، بتنظيم من نادي دبي للصحافة - مسيرته الممتدة لعقد من الزمان، التي أنتج خلالها قرابة 1000 حلقة حوارية، لافتاً إلى أن الموضوعية والحيادية كانتا المرتكز الأساسي الذي رسّخ ثقة الجمهور ببرنامجه.

وأوضح أن تفرد البودكاست يكمن في منحه مساحة واسعة للغوص في القضايا المعقدة بعمق، بعيداً عن قيود الإعلام التقليدي، ما يتيح للضيف حرية التعبير وللمستمع وقتاً كافياً للتفكير النقدي، مضيفاً: «البودكاست يقدم فرصة لطرح الأفكار بعيداً عن الاستقطاب، ويصنع علاقة أكثر صدقاً بين المحتوى والجمهور».

وأشار مقدم «الصندوق الأسود» إلى أن الجمهور هو «البوصلة الحقيقية» في الإعلام الرقمي، حيث يبحث المستمع العربي عن محتوى جريء وصادق يلامس واقعه، وهو ما يفسر اتساع رقعة انتشار هذا النوع من البرامج.

كما تحدث تقي عن الأثر المتزايد للبودكاست في تنمية الوعي في المجتمعات العربية، مبيناً أنه أصبح بمثابة نافذة مهمة لمناقشة موضوعات كانت تفتقر إلى المساحات الكافية في الإعلام التقليدي، وتابع: «البودكاست يقدم فرصة لطرح الأفكار والرؤى بعيداً عن الاستقطاب، ويتيح للجمهور الاستماع إلى حوارات معمقة تشجع على التفكير النقدي، وتوسع مدارك المستمع حول قضايا الشأن العام».

