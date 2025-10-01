نجوم هوليوود غاضبون.. بسبب «ممثلة اصطناعية»

تشهد هوليوود حالة غضب في أوساط الممثلين، بسبب «ممثلة» جديدة مطوَّرة بالكامل بوساطة الذكاء الاصطناعي.

هذه الممثلة الافتراضية، التي سُميت تيلي نوروود، صُممت من جانب استوديو «شيكويا»، مع طموح معلن لجعلها «سكارليت جوهانسون التالية».

وكشفت مؤسِّسة الشركة، إيلين فان دير فيلدن، الأسبوع الماضي، أن وكالات كثيرة بدأت تسابق للتعاقد مع الممثلة الافتراضية، وقد أعاد ذلك المخاوف من أن يحل الذكاء الاصطناعي محل الفنانين، في أحد الدوافع الرئيسة للإضرابات الجماعية التي شلت هوليوود عام 2023.

ولجأ ممثلون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم، وكتبت ميليسا باريرا، نجمة فيلمَي «سكريم» و«سكريم 6»، على «إنستغرام»: «آمل أن يتخلى جميع الممثلين المتعاقدين مع الوكالة التي تقف وراء هذا الأمر عن خدماتها، يا له من أمر مريع!»، فيما قالت مارا ويلسون: «عار على هؤلاء، لقد سرقوا وجوه مئات الشابات ليصنعوا هذه (الممثلة) بالذكاء الاصطناعي».