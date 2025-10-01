يومان من المرح تحت قبة الوصل في «مدينة إكسبو»

تنطلق أولى فعاليات موسم الوصل في مدينة إكسبو دبي، مع مهرجان الحصاد الخريفي، الذي يُنظم على مدى يومَي 31 أكتوبر الجاري والأول من نوفمبر المقبل.

ويتضمن الحدث عدداً من الأنشطة الترفيهية والمسابقات العائلية والأجواء الكرنفالية المستوحاة من احتفالات موسم الخريف، تجسيداً لشعار موسم الوصل: «لكل مناسبة احتفال».

ويقدم المهرجان لزواره من العائلات من مختلف الجنسيات العديد من الفعاليات الترفيهية والأنشطة وورش العمل المسلية للأطفال التي تنظم في ساحة الوصل، إذ ستتحول إلى حديقة خريفية كبيرة بديكورات ملونة بألوان مستوحاة من فصل الخريف، مع وجود سوق للمزارعين يعرض خضراوات وفواكه الموسم الطازجة من مختلف مزارع الإمارات، والعديد من المنتجات والحِرف اليدوية المتنوعة.

وإضافة إلى سوق المزارعين، يستطيع الزوار من العائلات المشاركة في أنشطة ترفيهية، مثل مسابقة اكتشاف العناكب المطاطية في ساحة الوصل، والقصر المطاطي المسكون، وسباقات القفز والسكوتر للأطفال وغيرها الكثير.

وفي حين ينشغل الأطفال أيضاً بورش العمل المسلّية، مثل صناعة الأقنعة وتلوينها، وصناعة أكياس الحلوى الملونة، والفوانيس بأشكال وأحجام مختلفة، يستطيع الآباء تناول الأطعمة والمشروبات في العديد من المطاعم حول ساحة الوصل والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية والموسيقى والعروض الضوئية الغامرة على قبة الوصل الأيقونية.