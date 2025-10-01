«أبجديات» بريجيت باردو.. تطل بلهجة حادة

يصدر اليوم كتاب تعرض فيه الفنانة الفرنسية الشهيرة، بريجيت باردو، الذي «خطّته بالكامل بيدها»، تحت عنوان «مون ببسيدير»، نظرتها للعالم، وإن كان أحياناً بلهجة حادة.

وتقدّم دار نشر «فايار» كتاب «أبجديات بي بي» على أنه «غوص في شخصية امرأة طبعت حقبتها باستقلاليتها والتزامها وجرأتها».

وخطّت بريجيت باردو (91 عاماً) بضعة أسطر عن كلمات مرتّبة ترتيباً أبجدياً، انتقتها لأحداث أو أماكن أو شخصيات عايشتها، إذ أعلنت مثلاً عن حبّها لجان - بول بلموندو «الرجل الرائع والممثّل المبدع والمضحك والجريء»، لكنها اعتبرت أن آلان دولون «فيه الأفضل والأسوأ في آن واحد».

وفي ما يخصّ سان تروبيز، حيث لبريجيت باردو منزل، أسفت الفنانة على تحوّل «بلدة الصيّادين الصغيرة الجميلة إلى مدينة لأصحاب المليارات، لم يعد من الممكن التعرّف فيها إلى ما كان يميّزها».