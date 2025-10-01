مهرجان دبي للمفروشات.. 14 يوماً تجدد أجواء المنازل

بتجارب جديدة، وسحوبات ضخمة، يعود مهرجان دبي للمفروشات 2025، أكبر احتفالية للتصميم المنزلي على مستوى المدينة، في دورته السابعة من الثالث إلى الـ16 من الشهر الجاري.

ويحوّل المهرجان، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، المدينة إلى وجهة مثالية لمحبي التصميم، وعشاق التسوق، وكل من يسعى إلى تجديد أجواء المنزل بأحدث الديكورات والتصميمات.

وسيستمتع المتسوقون، على مدى 14 يوماً، بتخفيضات تصل إلى 75% على الأثاث، والأدوات المنزلية، والأجهزة الإلكترونية، إلى جانب عروض ترويجية لفترة محدودة، وجوائز ضخمة، وباقات حصرية، ونقاط ولاء، ومكافآت استرداد نقدي، وعروض «انفق واربح»، وفعاليات جديدة كلياً.

وقال نائب الرئيس بالإنابة - تقويم قطاع التجزئة والحملات الترويجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، محمد فراس: «يعكس مهرجان دبي للمفروشات 2025 التزامنا بتعزيز قطاع بيع المفروشات بالتجزئة في المدينة، وترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً في مجال التصميم والابتكار، وفي ظل العروض الحصرية، والفعاليات الجديدة كلياً، يتوقع أن يُشكّل المهرجان مصدر إلهام لسكان المدينة وزوارها، ويقدم لهم قيمةً لا مثيل لها، وتجارب لا تنسى، وفرصاً لا حصر لها لبناء منازل أحلامهم».

ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 75% على منتجات أكثر من 100 علامة متخصصة في مستلزمات المنازل والأجهزة الإلكترونية خلال المهرجان، من الأثاث الأنيق، إلى أحدث الأجهزة الذكية، والإكسسوارات الفاخرة، ومجموعات المفروشات الخارجية.

ويطلق مهرجان دبي للمفروشات 2025 العديد من تجارب التسوق الأولى من نوعها والفعاليات التي لا تُفوت، والتي ستفاجئ وتسعد المتسوقين في أنحاء المدينة، بما في ذلك:

- التخفيضات الكبرى للمهرجان، التي تصل إلى 90% بمناسبة انطلاق احتفالات المهرجان لعطلة نهاية أسبوع واحدة فقط.

- لقطة «إنستغرام» مميّزة، مع عرض مذهل وضخم جرى تصميمه خصيصاً لمهرجان دبي للمفروشات.

- عرض اليوم من مهرجان دبي للمفروشات، حيث تتوافر عروض ليوم واحد فقط.

- التصفية الإلكترونية لمهرجان دبي للمفروشات، وهي أول تخفيضات فورية وحصرية على منصات التجارة الإلكترونية يقدمها مهرجان دبي للمفروشات خلال الفترة.

- الباقات المخفضة من مهرجان دبي للمفروشات، والتي تسلّط الضوء على الباقات ذات القيمة المختارة بعناية والمتوافرة في مختلف أنحاء المدينة.

ويجمع المهرجان بين المفروشات والتكنولوجيا المتطورة، إذ يشهد إطلاق مركز المنزل الذكي في دبي فستيفال بلازا، الذي يتيح للمتسوقين فرصة استشراف المستقبل، إذ يجمع بين حلول المنازل التقليدية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لخلق تجربة أسلوب حياة مميّز، وسيحظى زوار المركز بإمكانية تصميم غرف أحلامهم على جدار رقمي تفاعلي، فيما ستساعد تقنيات المسح الضوئي والتصميم القائمة على الواقع المعزز، المتسوقين على استكشاف الكنوز المخفية في المنازل الذكية والفوز بمكافآت.

