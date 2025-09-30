فلاورد تمهّد الطريق لمبرمجي المستقبل عبر 100 منحة إقليمية في البرمجة

أعلنت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، عن إطلاق مبادرتها الجديدة "مبرمجون المستقبل"، التي تهدف إلى تمكين جيل المستقبل من تعلم البرمجة واكتساب المهارات الرقمية، تماشياً مع استراتيجية الاستدامة (ESG) الخاصة بالشركة لعام 2025 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ومن خلال هذه المبادرة، ستقدم فلاورد نحو 100 منحة دراسية للأطفال والشباب في مختلف دول المنطقة، لفتح المجال أمامهم لخوض برامج تدريبية متخصصة في البرمجة والمعرفة الرقمية. وتُنظم هذه البرامج بالتعاون مع مؤسسات تعليمية محلية في كل دولة لضمان أقصى أثر وفاعلية. ففي الإمارات العربية المتحدة، تتعاون فلاورد مع Pure Minds Academy لتنفيذ هذه المبادرة.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فلاورد السيد/ عبد العزيز باسم اللوغاني،: "في فلاورد، لا نكتفي فقط بتوفير الهدايا، بل نؤمن بدورنا في توفيرالفرص أيضاً. مبادرة مبرمجون المستقبل تجسّد التزامنا بتحويل هذه الرؤية إلى واقع، عبر تمكين الأطفال والشباب الطموحين من الأدوات التي تؤهلهم للابتكار والقيادة. الاستثمار في الأجيال القادمة هو استثمار في مستقبلنا جميعاً، وهو جزء أساسي من استراتيجيتنا القائمة على الاستدامة."

قال المؤسس والرئيس التنفيذي لأكاديمية Pure Minds، السيد أميت فياس: "في أكاديمية Pure Minds نؤمن بضرورة تمكين الشباب ومنحهم الأدوات التي تساعدهم على رسم مستقبلهم. ومن خلال شراكتنا مع فلاورد في هذه المبادرة المميزة، نفخر بتوفير فرصة للطلاب للالتحاق ببرنامج تصميم الألعاب بلغة بايثون المعتمد من NCFE، بما يرسخ لديهم أساسيات متينة في مجالات البرمجة والمهارات الرقمية ويهيئهم لمستقبل أكثر إشراقاً."

وللاطلاع على تفاصيل البرامج ومواعيدها، يمكن للمهتمين التواصل مباشرة مع الأكاديميات المحلية الشريكة في كل دولة. تُعد هذه المبادرة فرصة فريدة لاكتساب مهارات المستقبل والانطلاق نحو عالم الابتكار والبرمجة، مع دعم فلاورد المستمر لتعزيز قدرات الشباب وتمكينهم من قيادة التحول الرقمي في المنطقة.

فلاورد متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.