صقر الكاريريا.. «طائر العام» في نيوزيلندا

خطف صقر الكاريريا، الصياد السريع والوحيد من نوعه في نيوزيلندا، صدارة التصويت في مسابقة «طائر العام» السنوية في البلاد.

وتتيح مسابقة «فورست آند بيرد» للمصوتين اختيار طيورهم المحلية المفضلة، في إطار حملة تهدف إلى رفع الوعي بالتهديدات التي تواجه الأنواع الأيقونية في نيوزيلندا.

وقالت منظمة «فورست آند بيرد» إن طائر الكاريريا، القادر على الانقضاض بسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، انتزع اللقب.

وأوضحت الرئيسة التنفيذية، نيكولا توكي، أن أكثر من 75 ألف شخص من 123 دولة شاركوا في التصويت عبر الإنترنت لاختيار طائرهم المفضل، ويُعد الكاريريا مهدداً، خصوصاً بسبب فقدان المواطن الطبيعية والافتراس، حيث يقدر عدد أفراده بين 5000 و8000 طائر.