فايز السعيد بعد «درع المليون»: القادم أجمل

لم يكن خبر حصول الفنان والملحن فايز السعيد على «الدرع الذهبي» (درع المليون متابع) من «يوتيوب» مجرد إنجاز رقمي عابر، بل بدا كأنه لحظة تتويج لرحلة إبداع حقيقي كرسه الفنان الإماراتي على مدار سنوات طويلة من الأعمال الفنية المتنوّعة والألحان المتميزة، التي لاقت استحسان جمهوره فاستحق عنها لقب «سفير الألحان» بجدارة، وفي الوقت الذي منحه الجمهور ثقته، تبادر اليوم المنصات الرقمية بدورها، بتكريمه، اعترافاً بإسهاماته القيمة في رفع راية الفن الإماراتي والأغنية الخليجية عموماً، فمن خورفكان، حيث مسقط رأس الفنان، إلى قاعات الاحتفالات الكبرى في الشارقة، ومن الرياض إلى تونس، يمد فايز السعيد حبال صوته وألحانه ليجمع قلوب المستمعين وعشاق الفن والنغم على طول العالم العربي.

وأكد فايز السعيد لـ«الإمارات اليوم»، أن وصول عدد متابعي قناته على «يوتيوب» إلى هذا الرقم، دليل على ثقة الجمهور ودعمه الدائم له، كما هو تشجيع ضمني للمضي قدماً في تقديم المزيد من الأعمال الفنية مستقبلاً.

وأضاف: «هذه القناة هدية لجمهوري العزيز، كما أنها أداة رقمية فريدة لحفظ أعمالي الفنية الخاصة بي وبإخوتي من الفنانين ممن غنوا ألحاني، التي أتمنى بكل فخر أن تبقى للأجيال القادمة»، مشيراً إلى أن الألقاب الفنية تكريم حقيقي من الجمهور ووسام على صدر من يستحقها، وتابع: «لم أختر لقب (سفير الألحان) في السابق، بل الأحبة هم من منحوني إياه، تعبيراً عن ثقتهم بي وبما أقدمه من إبداع فني نال استحسان ومتابعة فئات متنوّعة من الجمهور».

أغنية فرح

«الدرع الذهبي» لم يكن وحده العنوان الأبرز للفنان هذا العام، فقد تغنّت الشارقة بأغنية «أفراح القواسم» التي أداها فايز السعيد عن كلمات الدكتور عبدالسلام الحمادي وألحان ماجد عبدالله وتوزيع زيد عادل، لتصبح أنشودة الفرح في مناسبة عزيزة، في الوقت الذي لا يتوقف فايز السعيد عند حدود المشاركات المحلية الناجحة فحسب، ليحمل لجمهوره مفاجآت فنية بالجملة، لعل أبرزها استعداده قريباً لإطلاق عمل فني مع المغنية السعودية داليا مبارك، بعنوان: «جبل شامخ»، من كلمات الشاعر السعودي خالد الغامدي وإشراف محمد الزرعوني. فيما ينتظر جمهور السعيد من جهة أخرى، عمله التونسي الجديد كلياً الذي صور تحت إدارة المخرج بسام الترك.

وعلى الرغم من اعتراف الفنان الإماراتي بأن نشاطه اليوم قد يُعد معتدل الغزارة مقارنة بالسابق، إلا أن حضوره مستمر، وأحلامه مفتوحة على المستقبل، واستطرد: «القادم أجمل، وسأبقى ملتزماً دوماً بتقديم الجديد سواء عبر قناتي على يوتيوب أو من نافذة الساحة الفنية والغنائية المحلية والخليجية، التي أضيفها إلى عدد من المشاركات في برامج اكتشاف المواهب العربية، مثل مشاركتي الأخيرة في برنامج (إكس فاكتور) على شاشة تلفزيون دبي».

احتفاء خاص

وتوقف فايز السعيد عند تكريم آخر اعتبره من نوع خاص، حظي به أخيراً في «خورفكان» مسقط رأسه، إذ حصل على لقب «سفير خورفكان في عالم الطرب والألحان» واصفاً هذه اللحظات الإنسانية الفريدة والمؤثرة بالأهم والأكثر تأثيراً في ذاكرته، وأوضح: «لقد تم تكريمي ابناً لهذه المدينة الساحرة، وكان الاحتفاء بي أشبه بعودة إلى البيت الأول»، في إشارة إلى حضن الطفولة ومحطة البدايات.

مسيرة حافلة

تزخر مسيرة النجم الإماراتي، فايز السعيد، بسجل حافل بالمشاركات القيمة في برامج اكتشاف المواهب والأصوات العربية، إذ شارك عام 2010 في عضوية لجنة تحكيم برنامج «نجم الخليج»، الذي عرض على تلفزيون دبي، إلى جانب الفنان الكويتي عبدالله الرويشد وأنغام، كما شارك عام 2020 في لجنة تحكيم برنامج المواهب «غني مع فايز» على تلفزيون أبوظبي، إلى جانب مساهمته الدائمة في دعم العديد من المواهب الشابة، التي شقت طريقها في عالم النجومية والأضواء محلياً وخليجياً، عاكساً كل مرة نموذج الفنان المسؤول والمؤمن بقيمة دعم المواهب الشابة لشق طريقها بثبات مستقبلاً.

فايز السعيد:

• لم أختر لقب «سفير الألحان» في السابق، بل الأحبة هم من منحوني إياه.

• سأبقى ملتزماً دوماً بتقديم الجديد، سواء عبر قناتي أو من نافذة الساحة الغنائية.