«كوكب الشرق».. شخصية مهرجان الموسيقى العربية

أعلن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في مصر برنامج دورته الـ33، التي تُقام الشهر المقبل، وتحتفي بالمطربة أم كلثوم في الذكرى الـ50 لرحيلها.

وقال رئيس دار الأوبرا المصرية علاء عبدالسلام، في مؤتمر صحافي، أمس، إن إدارة المهرجان اختارت أم كلثوم لتكون شخصية هذه الدورة، تكريماً لإسهامها الكبير في إثراء الفن العربي، وأضاف أن الافتتاح سيشمل عرض فيلم وثائقي عن مشوار «كوكب الشرق» من إخراج سامر ماضي مع حفل موسيقي للمطربة آمال ماهر.

وأوضح أن برنامج الدورة الجديدة، التي تُقام في الفترة من 16 إلى 25 أكتوبر المقبل، يشمل 41 حفلاً غنائياً وموسيقياً، بمشاركة 83 فناناً و21 فرقة موسيقية.

ومن أبرز الفنانين المشاركين في المهرجان مدحت صالح وعلي الحجار ونادية مصطفى، ومحمد ثروت وهاني شاكر وريهام عبدالحكيم، ومي فاروق ومروة ناجي وآيات فاروق، والموسيقار عمر خيرت.

ومن خارج مصر يشارك عدد من الفنانين، منهم التونسي صابر الرباعي، واللبناني وائل جسار، والمغربي فؤاد زبادي.

ويكرّم المهرجان في هذه الدورة 11 شخصية أسهمت في إثراء الحياة الفنية، منها المطرب محمد الحلو، والشاعر وائل هلال، وعازف الكولة إبراهيم فتحي، والمايسترو حسن فكري.