«بنايات هشة لنهاية العالم» يتصدر أعمال بينالي بوغوتا الدولي للفنون

لفت عمل فني تركيبي أنظار المارة في قلب العاصمة الكولومبية بوغوتا، حيث نصب الفنان الكولومبي، أليخاندرو توبون، عمله الجديد بعنوان «جناح الثلوج: بنايات هشة لنهاية العالم» أمام قصر سان فرانسيسكو التاريخي، ضمن فعاليات بينالي بوغوتا الدولي للفنون «BOG25»، الذي انطلق أول من أمس.

العمل الذي جاء على شكل تركيب معماري مفتوح في الفضاء العام، استوقف المارة والمتجولين الذين وجدوا أنفسهم جزءاً من التجربة الفنية، حيث يتقاطع فيه البعد البصري مع الرمزي، في محاولة للتعبير عن هشاشة الوجود الإنساني في مواجهة التغيرات البيئية والتحديات العالمية، واعتمد توبون على مواد طبيعية وأشكال هندسية متشابكة، ليجعل من التركيب منصة للتأمل في مصير الإنسان، ورسالة مباشرة حول الحاجة إلى إعادة التفكير في علاقة المجتمعات بالطبيعة وبمفاهيم الاستقرار والدوام.

ويعد هذا العمل من أبرز المشاركات في دورة هذا العام من البينالي، الذي بات يُصنّف من بين أهم الفعاليات الثقافية في أميركا اللاتينية، حيث يشارك فيه عشرات الفنانين من داخل كولومبيا وخارجها، مقدّمين أعمالاً تركّز على قضايا معاصرة تتراوح بين العدالة البيئية، والهويات المتعددة، وأثر التكنولوجيا على الحياة اليومية.

ويتميّز البينالي في نسخته الحالية بانفتاحه على الفضاءات العامة، حيث تتحول الشوارع والساحات في بوغوتا إلى معارض مفتوحة، ما يمنح الجمهور فرصة مباشرة للتفاعل مع الأعمال الفنية بعيداً عن جدران القاعات والمتاحف، ويقول المنظمون إن هذه التجربة تهدف إلى جعل الفن أكثر قرباً من الناس، وأكثر تعبيراً عن همومهم الراهنة، خصوصاً في ظل عالم يشهد تحولات كبرى، تجدر الإشارة إلى أنّ بينالي بوغوتا الدولي للفنون تأسس قبل أكثر من عقدين، واستطاع أن يرسّخ مكانته كمنصة رائدة للفن المعاصر في المنطقة، جامعاً بين الفنانين الشباب والروّاد، وبين التجارب المحلية والعالمية، وقد أسهم على مدار دوراته المتعاقبة في ترسيخ صورة بوغوتا مدينةً نابضة بالحياة الثقافية، ووجهة رئيسية لعشاق الفن من مختلف أنحاء العالم، ما جعله حدثاً فنياً وثقافياً يوازي في أهميته كبرى المعارض والبيناليات العالمية.