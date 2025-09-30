بانة قطّان.. قيّمة فنية لجناح الإمارات في «البندقية»

كشف الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية عن تعيين بانة قطّان قيّمةً فنيةً، لمشاركة الدولة المقبلة في الدورة الـ61 من المعرض الدولي للفنون - بينالي البندقية لعام 2026.

واختيرت بانة قطان من قبل لجنة تضم شخصيات بارزة من القطاع الإبداعي في الإمارات، بمن في ذلك ممثلون عن الحكومة، والمتاحف، والجامعات.

وأسهمت بانة قطّان في التطور المستمر للمشهد الفني الإماراتي، إذ تتولى حالياً منصب القيّمة الفنية، ومساعدة رئيس قسم المعارض في متحف غوغنهايم أبوظبي، وقد وُلدت ونشأت في الإمارات، وعملت قَيّمة فنية في رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي، ما منحها معرفة عميقة وواسعة بقطاع الفنون والمتاحف في الدولة، وخلال عملها أجرت بحوثاً ميدانية مكثفة، وعملت مع فنانين إماراتيين، ما عزّز فهمها للمشهد الفني المحلي.

وقال الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، إن «الوزارة تسعى لتعزيز حضور المواهب الثقافية والإبداعية في دولة الإمارات على الساحة العالمية، ولذلك، يسعدنا أن نرحب ببانة قطّان قيّمةً فنيةً للجناح الوطني في بينالي الفنون 2026»، مشيراً إلى أن خبرتها القيّمة وعلاقتها المتجذرة بالدولة ستمكنها من تقديم رؤى فنية تلقى قبولاً واسعاً على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف أن هذا المعرض يُعد بمثابة تأكيد جديد على مكانة الإمارات مركزاً مميزاً لدعم الإبداع وتعزيز الحوار الثقافي العالمي.

من ناحيتها، أعربت بانة قطّان، عن سعادتها بتعيينها قيّمةً فنيةً للجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي الفنون 2026، بعد عملها المكثف في المنطقة ومع مجموعة واسعة من الفنانين متعددي الأجيال والتخصصات من منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، متطلعة إلى تقديم خبرتها لمشروع يجسّد المشهد الفني العريق والنابض بالحياة في دولة الإمارات، فضلاً عن المساهمة في حوارات فنية أوسع تعزز مكانة الدولة على الساحة الدولية.

من جهتها، قالت المدير التنفيذي لمؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، بصفتها المفوّض الرسمي للجناح الوطني لدولة الإمارات، أنجيلا مجلي، إن «المؤسسة تلتزم برعاية الأفكار والأشخاص والممارسات التي تسهم في تشكيل مستقبلنا المشترك، ويستند عملها إلى دعم الساحات والنظم الثقافية التي تتيح للممارسين النمو والتعاون والإسهام في المشهد الإبداعي للدولة»، مضيفة أن تعيين بانة قطّان قيّمة على الجناح يعكس هذا الالتزام، وإيمان المؤسسة بأهمية الفنون في تعزيز الحوار وبناء جسور التواصل بين المجتمعات.

بينما قالت مديرة الجناح الوطني لدولة الإمارات، ليلى بن بريك، إن «مسيرة بانة قطّان المهنية ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بدولة الإمارات، بدءاً من عملها المبكر بمنصب قَيّمة فنية في رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي، وصولاً إلى دورها القيادي في متحف غوغنهايم أبوظبي».

وأوضحت أن تعيين بانة قطان يبرز الهدف الأساسي للجناح، وهو تسليط الضوء على القصص غير المروية عبر الجمع بين وجهات نظر فنية متنوعة تجسد المزيج الفريد من التاريخ الثقافي والتنوع الاجتماعي في دولة الإمارات.

يشار إلى أن بانة قطّان كانت قد شغلت منصب قيمة فنية مساعدة في متحف الفن المعاصر في شيكاغو، إذ أشرفت على معارض لفنانين من أجيال متعددة، كما أشرفت في رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي على برنامج معارض قائم على البحث.

«مفاتيح ثانوية»

يُشارك الجناح الوطني لدولة الإمارات في الدورة الـ61 من بينالي البندقية للفنون 2026، الذي يُقام تحت شعار «في مفاتيح ثانوية»، للفنانة كويو كوه، خلال الفترة من التاسع من مايو إلى 22 نوفمبر 2026، مع افتتاح خاص في السادس والسابع والثامن من مايو 2026.

وتُمثل هذه المشاركة في المعرض الـ15 للدولة في المعارض الدولية للفنون والعمارة، ومشاركتها التاسعة في معرض الفنون الدولي، كما سيتم الإعلان عن عنوان مشاركة دولة الإمارات للعام 2026 لاحقاً، فضلاً عن إصدار خاص بالمعرض.

سالم القاسمي:

• وزارة الثقافة تسعى لتعزيز حضور المواهب الإبداعية في الإمارات على الساحة العالمية.