«بيكاسو 2030».. حديقة تضم منحوتات لـ «سيد الرسم الحديث»

تُفتتح في محيط متحف بيكاسو الوطني بباريس حديقة تضم منحوتات برونزية للفنان، ستكون «متاحة للجميع مجاناً» في عام 2030، حسب سيسيل دوبريه، رئيسة المؤسسة التي تحتفل هذا العام بعيدها الـ40.

وقالت دوبريه لـ«وكالة فرانس برس» إن «أول متحف في الهواء الطلق» مُخصص لسيّد الرسم الحديث، سيُصمم كامتداد للمتحف الذي أُنشئ عام 1985، والذي يضم أكبر مجموعة من أعمال بيكاسو في العالم.

وستبلغ مساحة الحديقة 2300 متر مربع، وتضم نحو 10 من أبرز أعمال الفنان الإسباني.

وقالت ابنة الرسام والنحّات مديرة المؤسسة المسؤولة عن تركته، بالوما بيكاسو: «إنه مشروع مفعم بالحياة، مثل والدي، وطريقة رائعة لتكريمه في باريس التي كانت مدينة بالغة الأهمية بالنسبة له، إذ أقام فيها خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945) وأبقى فيها مرسمه لمدة طويلة».

ويحظى المشروع الذي أُطلِقَت عليه تسمية «بيكاسو 2030» بدعم من بلدية باريس ووزارة الثقافة.

من جهة أخرى، يقام جناح جديد مكمل للمبنى التاريخي للمتحف، وهو قصر من القرن الـ17 يقع في قلب حي ماريه الشهير، وسيُضاعف ذلك المساحة المخصصة للمعارض المؤقتة، لتصل إلى 800 متر مربع.

وأشارت دوبريه كذلك إلى مشروع لإنشاء مقهى ومطعم يُطل مباشرةً على الحديقة، ومكتبة رائدة في مجال الفن الحديث.