صوت من بورتوريكو يُحيي حفل «سوبربول»

يُحيي مغني الراب البورتوريكي، باد باني، الحفل الفني بين شوطَي مباراة نهائي دورة كرة القدم الأميركية «سوبربول» لسنة 2026، المقرر إقامته، في الثامن من فبراير المقبل، في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، كما أعلن اتحاد كرة القدم الأميركية، أول من أمس.

وأكد نجم الراب اللاتيني العالمي، البالغ 31 عاماً، في مقطع فيديو نُشر على حسابه عبر «إنستغرام»، أنه سيتولى بالفعل إحياء الحفل الفني الأكبر خلال السنة في الولايات المتحدة.

ونقل بيان للاتحاد عن باد باني قوله: «ما أشعر به يتجاوز شخصي، إنه لكل من سبقني وركض مسافات طويلة من أجلي لأسجل هذه المحاولة، إنه من أجل شعبي وثقافتي وتاريخنا».