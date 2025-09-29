تحذير: السجائر الإلكترونية تُسبّب التهاب اللثة وتسوّس الأسنان



كشفت العديد من الأبحاث أن السجائر الإلكترونية، ورغم أنها ليست أخطر من السجائر التقليدية، إلا أنها تظل مضرة بالصحة، وفقا لما ذكرته صحيفة «الغارديان» البريطانية.

فإلى جانب رائحة الفم الكريهة، وتغير لون الأسنان، وفقدان حاسة الذوق، فإن سموم التبغ ومكوناته تزيد خطر الإصابة بأمراض اللثة، وفي بعض الحالات يمكن أن تؤدي إلى تساقط الأسنان.

ويعقد التدخين اكتشاف أمراض اللثة وشفاءها، بسبب إضعافه للجهاز المناعي. كما يسبب التدخين أكثر من 12 نوعا من السرطان في أنحاء الجسم، أغلبها مرتبط بالفم.

وقال المتحدث باسم الجمعية البريطانية لطب الأسنان، إن «الآثار المطلقة للسجائر الإلكترونية وتأثيرها على صحة الفم غير معروفة بعد»، مشيرا إلى أن آخر الأدلة أثارت مخاوف حول جفاف الفم، وتهيج اللثة وأمراضها.

ونشر باحثون من جامعة نيوكاسل البريطانية، هذا العام، مراجعة كبرى حول تأثير التدخين الإلكتروني على صحة الأنسجة الداعمة للأسنان.

وقال ريتشارد هوليداي، المحاضر وكبير استشاريي طب الأسنان الترميمي في جامعة نيوكاسل، إن الدراسة لم تلحظ أي اختلاف كبير في مؤشرات مرض اللثة لدى مدخني السجائر الإلكترونية، والمدخنين التقليديين.

إلا أن مدخني السجائر الإلكترونية سجل لديهم مستوى سيئ من أمراض اللثة مقارنة بالآخرين.

وحللت دراسة أمريكية حديثة سجلات أكثر من 13 ألف مريض بين 2019 و2022، وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، كارينا إيروسا، إن المرضى الذين استخدموا السجائر الإلكترونية زاد لديهم خطر الإصابة بتسوس الأسنان، مقارنة بغير المدخنين ومدخني السجائر التقليدية.

ويعتقد أن السكر والسوائل المنكهة التي تستخدم في بعض السجائر الإلكترونية هي سبب التسوس، لكن الشركات المصنعة تستخدم محليات صناعية بدلا من السكر، لأنه يحترق عند درجات الحرارة العالية ويطلق طعما محروقا، ويسد مرشحات التسخين.

ورجح التقرير، أن يكون السبب في التسوس هو جفاف الفم، إذ إن كثيرا من مستخدمي السجائر الإلكترونية يشتكون من هذا العرض.

ويعتقد مستخدمو السجائر الإلكترونية أنهم في مأمن من المرض الخبيث، لأنهم لا يستنشقون الكثير من المواد المسرطنة الموجودة في السجائر التقليدية، إلا أن العلماء أكدوا أن المستخدمين ما زالوا يستنشقون مواد كيميائية بانتظام، ما يمكن أن يؤثر على أنسجة الرئة.

