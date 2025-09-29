رجل يخنق زوجته ويُقطِّع جثتها لأن وزنها "زاد كثيراً" بعد الولادة !

قالت تقارير صحفية أن أمريكياً يدعى جوناثان رينتيريا، يبلغ من العمر 25 عامًا، متهم بقتل زوجته البريطانية جون بونيان، 37 عامًا، بعد شجار نشب بينهما حول زيادة وزنها بعد الولادة، وفق ما أفادت به السلطات.

وقالت صحيفة «ميرور»، نقلاً عن الشرطة، إن الشجار بدأ حين كانت جون تُعد أمتعتها لمغادرة المنزل في لوس أنجلوس، مهددة بحرمانه من رؤية ابنتهما مجددًا.

وبحسب الادعاء، فقد قام رينتيريا بخنق زوجته، ما أدى إلى وفاتها، ثم قطَّع جثتها، لتوجَّه إليه رسميًا تهمة القتل.

وتشير سجلات المحكمة إلى أن الزوجين متزوجين منذ نحو عام، وأن ابنتهما ريجينا وُلدت في تموز الماضي.

وأوضح والد رينتيريا، خوليو رينتيريا، البالغ من العمر 44 عامًا، أنه لم يكن يعلم بزواج ابنه إلا بعد اعتقاله، معربًا عن صدمته من الحادث: «لم نلتقِ بها قط. نشعر بالأسف الشديد تجاه عائلتها.. كان دائمًا منعزلًا، وهذا وقت عصيب على الجميع».

مضيفًا أن ابنه كان يساعد الأطفال ذوي الإعاقات والاضطرابات النفسية.

ويُعتقد أن جون، القادمة من جزيرة أران في إسكتلندا، التقت برينتيريا عبر الإنترنت بعد انتقالها إلى الولايات المتحدة للعمل في مكتب محاماة.

وقد شوهدت آخر مرة على قيد الحياة في الرابع من أيلول، وفقًا لوثائق المحكمة.

وبعد العثور على رينتيريا مصابًا بجرح في ساعده في مقاطعة فينتورا شمال غربي هوليوود، بدأت الشرطة تحقيقًا انتهى إلى ان رينتيريا، قتل زوجته جون بونيان، بعد شجار حاد بينهما كان سببه أنه ينتقد مراراً وزنها الذي "زاد كثيراً" بعد الولادة،