ولادة قرد برتقالي تثير إعجاباً عالمياً.. والبعض ينسبه لعائلة "هاري بوتر"

أعلنت حديقة حيوان وحدائق نباتات أوكلاهوما سيتي في الولايات المتحدة، عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، عن ولادة قرد من فصيلة فرانسوا لانغور المهددة بالانقراض، بفراء برتقالي لافت للنظر.

القرد الصغير، الذي لم يُطلق عليه اسم حتى الآن، وُلد لأبوين يُدعيان «بام» و«ريبلي».

ووفقاً لما أوضحه بايس فرانك، مساعد أمين قسم الرئيسيات بالحديقة، فإن الفراء البرتقالي الذي يغطي جسد الصغار يساعد أفراد القطيع على تمييزهم بسهولة، قبل أن يتحول تدريجياً إلى اللون الأسود في عامهم الأول، أما البالغين فيتميزون بملامح خاصة أبرزها «الشوارب» البيضاء الجانبية، وفقاً لمجلة «بيبول».

وأثارت صورة القرد تفاعلًا واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وكتب أحد المعلقين على منشور الحديقة في «فيس بوك»: «لابد أنه من عائلة ويزلي»، في إشارة إلى الأسرة ذات الشعر الأحمر الشهيرة في سلسلة هاري بوتر.

وقال مدير الحديقة والرئيس التنفيذي، دوايت لوسون، إن «كل ولادة تمثل مناسبة تستحق الاحتفاء، لكن بالنسبة لحماة البيئة، فإن هذه الولادة بالذات تحمل أهمية خاصة».

وأشار إلى أن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة يصنف قردة فرانسوا لانغور كنوع مهدد بالانقراض، حيث يتراوح عددها في البرية بين 2000 و2100 فقط، بعد أن تراجعت أعدادها بنسبة 50% خلال 37 عاماً.

وأضاف لوسون أن «هذا الانخفاض الحاد يجعل من الضروري رفع الوعي بأهمية الحفاظ على هذه الفصيلة وحماية بيئتها الطبيعية».

وكان القردان «بام» و«ريبلي» قدما إلى الحديقة عام 2021 في إطار برنامج للتكاثر، وأنجبا بالفعل أنثى تدعى «فيرا» في عام 2024، لكن بخلاف شقيقها الأصغر، لم يكن جسد فيرا مغطى باللون البرتقالي عند ولادتها، بل اقتصر اللون على رأسها فقط.

وأكدت شانون تشارلز-راي، أمينة قسم الرئيسيات بالحديقة، أن الولادة الجديدة تمثل «إنجازًا استثنائياً»، مشيرة إلى أن الحمل تمت متابعته عن كثب عبر الموجات فوق الصوتية بالتعاون مع الفريق البيطري، وأضافت: «فيرا تتأقلم جيداً مع دورها كأخت كبرى، والعائلة ككل تتكيف بسرعة مع وجود المولود الجديد».

وتعيش العائلة المكونة من بام وريبلي وفيرا والمولود الجديد في القسم الآسيوي من الحديقة المعروف باسم Sanctuary Asia، أما في بيئتها الطبيعية، فتستوطن قردة فرانسوا لانغور الغابات في الصين وفيتنام، حيث يواجهون تهديدات متزايدة بسبب الصيد الجائر وتدمير المواطن الطبيعية.