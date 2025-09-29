من العزلة إلى قلِة الشمس.. أسباب قد لا تعرفها لتقلباتك النفسية شتاءً

يُعتبر الشتاء فصلًا قاسيًا يفاقم مشاعر الحزن والعزلة، حيث يجتمع فيه البرد والظلام مع تحديات نفسية وجسدية تزيد معاناة الحزانى.

صحيح أن للشتاء بعض اللحظات الجميلة، لكن قصر النهار وبرودة الطقس القاسية كفيلة بدفعي إلى الحافة، لكنه في الوقت نفسه قد يزيد من تفاقم مشكلات البعض.

وذكر تقرير لموقع "what's your grief" سبع أسباب جوهرية تجعل البعض يعتقدون أن الشتاء هو الأسوأ، خصوصًا لمن يعيشون الحزن ويعانون من الوحدة باستمرار.

نقص ضوء الشمس

قلة ضوء الشمس أو طول الليل أحيانًا قد تؤدي إلى زيادة هرمون الميلاتونين وانخفاض الناقل العصبي السيروتونين وفيتامين "د". كل ذلك يربك الجسد والعقل ويتركك مرهقًا، سريع الانفعال، وكئيبًا.

ونصح الموقع بالخروج قدر المستطاع، وفتح الستائر، والانتظار حتى عودة التوقيت الصيفي، ويمكنك أيضًا الجلوس أمام مصباح العلاج بالضوء لبضع دقائق يوميًا.

حمى المقصورة

حمى المقصورة ليست تشخيصًا طبيًا، لكنها ظاهرة موثقة جيدًا. تصف حالة من القلق والاكتئاب والانفعال الناجمة عن البقاء لفترات طويلة في مكان مغلق أو منطقة معزولة.

تخيّل المستوطنين الأوائل الذين عاشوا شتاءات طويلة بمفردهم في أكواخهم. بالنسبة للحزانى، فإن البقاء في الداخل يمنحهم وقتًا أطول للتفكير في الأفكار والمشاعر الصعبة وإعادة استرجاع الذكريات المؤلمة دون تشتيت.

ومن الجيد قضاء بعض الوقت في مواجهة الحزن، لكن ابحث أيضًا عن طرق بنّاءة لشغل ذهنك مثل الألغاز، الأفلام، الألعاب، إصلاحات المنزل، الاتصال بصديق، الرسم أو الكتابة في مذكرتك.

العزلة الاجتماعية

نزعة الحزانى للانسحاب، إلى جانب إلغاء المواعيد، وصعوبة التنقل، والرغبة في تجنب البرد والثلج، قد تزيد من خطر الوقوع في دائرة العزلة الاجتماعية والعاطفية. العزلة والوحدة لهما تأثير سلبي على الصحة الجسدية والنفسية.

لذا، حاول الخروج إلى مركز تسوق، متجر، مجموعة دعم، أو مكان عبادة. وادفع نفسك أحيانًا للالتزام بمخططاتك—even إذا كان ذلك يعني مواجهة البرد.

قلة الحركة

من المعروف أن حتى القليل من التمارين له تأثير كبير على الصحة الجسدية والعاطفية. لكن في الشتاء تقل الخيارات المتاحة للحركة؛ فالطرق المكسوة بالثلج، والأرصفة الجليدية، والبرد كلها عوامل تحد من النشاط.

وإذا كان المشي ساعة كاملة في الخارج غير ممكن، حاول ممارسة الرياضة لمدة 20 دقيقة على الأقل يوميًا. ويمكنك المشي لفترات قصيرة بالخارج، أو متابعة فيديوهات رياضية على "يوتيوب"، أو وضع روتين تمرين منزلي، أو حتى الاشتراك في صالة رياضية.

تأثير الطعام على المزاج

تشير الدراسات إلى أن عاداتنا الغذائية تتغير في هذا الوقت من العام. بعض الباحثين يعتقدون أن الدافع وراء ذلك هو غريزة قديمة لتخزين السعرات استعدادًا لقصر الأيام والبرد، بينما يرى آخرون أن السبب ببساطة هو كثرة المناسبات في الشتاء، والبقاء الطويل بالمنزل، والارتباط العاطفي بالطعام. على أي حال، بعض الأطعمة قد تؤثر فعلًا على المزاج، سلبًا أو إيجابًا. الحصول على عناصر غذائية متوازنة يساعد في استقرار الحالة النفسية.

وتذكّر أن الطعام هو وقود الجسم والعقل. ركّز على الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تجعلك تشعر بالتحسن. وإذا لم تعد تعرف ما الذي يجعلك تشعر بالتحسن، يمكنك الاطلاع على مفهوم "الأكل الحدسي".

"أنت حزين"

بالنسبة للبعض، تشكل الأعياد عاصفة من محفزات الحزن، يليها أشهر طويلة من الخمول النفسي. من الممكن أن تكون أحداث نوفمبر وديسمبر قد تركتك عائمًا على موجة طويلة من الحزن لا تنحسر إلا مع ذوبان الجليد في الربيع. لذا تذكّر أن الأمور ستتحسن مع الوقت، وحاول الاطلاع على استراتيجيات التكيف مع الحزن.

أنت مصاب بـ"SAD"

الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD) هو نوع فرعي من الاكتئاب الشديد يتميز بأعراض تظهر في الخريف أو بداية الشتاء وتزول مع حلول الربيع.

وتبدأ الأعراض غالبًا بشكل خفيف ثم تزداد سوءًا، وتشمل: الانفعال، التعب أو انخفاض الطاقة، فرط الحساسية، الشعور بثقل في الأطراف، النوم المفرط، وتغيرات الشهية. ومن المؤكد أن هذا الاضطراب يعقّد قدرة المرء على مواجهة الحزن وغيره من الصعوبات.