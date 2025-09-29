صيحة صينية جديدة وشم الأسنان بدل الجلد

بدأت صيحة جديدة تجتاح فئة الشباب في الصين، تتمثل هذه المرة بالعزوف عن وشم جلد الجسد إلى وضع وشوم خاصة وقابلة للاستبدال على الأسنان، وفقا لتقرير صحيفة "غوانغمينغ" الصينية.

وشرحت الصحيفة أنه فيما يبدو نقش الرموز والصور على الأسنان فكرة سيئة إذا كنت تُقدّر صحة الفم، إلا أن وشم الأسنان يتجاوز هذا نحو تركيب سطوح تيجان مصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، تُوضع فوق السن الحقيقي. ومن أبرز مزاياها أنها على عكس وشم الجلد الذي يصعب إزالته، يُمكن تغيير وشم الأسنان بمجرد استبدال التاج. وقالت الصحيفة أنه عند اختيار وشم الأسنان، يختار البعض الأحرف الأولى من أسماء شركائهم، أو أرقام حظهم، أو حتى عبارات تُلهم الحظ مثل "كسب المال" أو "تحقيق الأهداف".

وأصبح هذا التوجه الآن شائعًا لدرجة أن عيادات الأسنان الكبيرة بدأت بالإعلان عن وشم الأسنان كمكافأة مجانية عند تركيب التيجان في فروعها. وعلى الرغم من أن وشم الأسنان يحظى بردود فعل إيجابية كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية هذه الأيام، إلا أن البعض لا ينصح به. فصرّح أحد أطباء الأسنان في شنغهاي لموقع China.com أن نقش الحروف أو التصاميم على التيجان غير مستحسن طبيًا لأنه قد يقلل من قوة التاج ويزيد من تآكله. إلا أن هذه النصيحة لم تؤثر على ارتفاع عدد الراغبين في تجربتها ولو مرة واحدة على الأقل.