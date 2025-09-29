رجل يتحول لأضحوكة على الانترنت بعد أن علق رأسه في إشارة المرور

انتشر خبرٌ لرجل صيني على نطاق واسع بعدما قضى قرابة ساعة عالقًا ورأسه في إشارة مرور مضاءة بعد اصطدامه بها بسكوتر كهربائي.

وحظي الحادث المروري الغريب باهتمام كبير على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية الشهر الماضي، عندما اصطدم شاب يقود سكوتر كهربائيًا بإشارة مرور مؤقتة في مدينة تشنغدو.

وكان اللافت الطريقة التي علق بها رأس الرجل داخل إشارة المرور المضاءة، حيث استدعى الأمر انتظار رجال الإطفاء لتحريره من القفص الغريب. وأمضى المستجيبون الأوائل حوالي 40 دقيقة في قطع الغلاف المعدني لتحرير رأس الرجل بأمان.

ونُقل الرجل بعد ذلك إلى مستشفى محلي وتعافى تمامًا، لكنه سيواجه صعوبة أكبر في التعافي من النكات المضحكة التي أثارها الحادث على الإنترنت كما يذكر موقع "أوديتي". ووصف أحد مستخدمي ريديت الموقف ببراعة قائلاً: "تصادم وجهاً لوجه، لكن بأضرار طفيفة فقط"، فيما علق آخر على الطريقة التي علق بها رأس الرجل بأن "ربح ورقة يانصيب أقوى احتمالا من حصول ذلك".