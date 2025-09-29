محاكمة رجل لهوايته الغريبة: سرق 90 غطاء لمناهل الصرف الصحي

يواجه رجل من مقاطعة ديكالب الأمريكية تهمًا متعددة بعد أن زعمت الشرطة أنه سرق أكثر من 90 غطاءً لمناهل الصرف الصحي من شوارع المقاطعة هذا الشهر.

ووفقًا لشرطة مقاطعة ديكالب، ألقى محققو وحدة التحقيقات التابعة للدائرة الشرقية القبض على كايلان واتلي في 16 سبتمبر بتهمة سرقة ممتلكات حكومية.

ومنذ 2 سبتمبر، أفادت الشرطة بوقوع خمس حوادث تتعلق بسرقة ما لا يقل عن 91 غطاءً لفتحات الصرف الصحي التابعة لدائرة الأشغال العامة في مقاطعة ديكالب، والمعروفة أيضًا باسم أغطية أحواض التجميع. وقال المحققون إن تطور القضية جاء عندما سجل شاهد في مقاطعة روكديل رجلين وهما يزيلان غطاءين لفتحات الصرف الصحي، ويضعانهما في سيارة نيسان كيك موديل 2020، ثم ينطلقان بها بعيدًا. وحدد المحققون هوية مالك السيارة، وربطوه بالسرقات الأخرى، ثم أوقفوا السيارة في مقاطعة ديكالب، حيث أُلقي القبض على واتلي.

وقالت شبكة " سي بي أس " أن واتلي متهم بثماني سرقات ممتلكات حكومية. وقالت الشرطة إنه من المتوقع توجيه تهم إضافية.

ولم تذكر الشرطة دوافع السرقة، والتي ربما تعود للاستفادة من المعادن المستخدمة في صنع هذه الأغطية.