فاز ب 893 مليون دولار ولكنه يفضل البقاء في المنزل

أبدى أمريكي فائز بنصف جائزة كبرى قيمتها 1.78 مليار دولار تردده في تغيير نمط حياته، المعتاد على البقاء في المنزل معربا عن قلقه أن زوجته "ستجبره على الخروج" بعد الفوز.

ونقلت صحيفة "مترو" عن الرجل الذي فاز بنصف الجائزة الكبرى في وقت سابق من هذا الشهر إنه استغرق بعض الوقت ليدرك فوزه ويتقبله. وقال الرجل الذي طلب إبقاء هويته سرية، لهيئة يانصيب ميسوري: "أنا مليونير، مليونير، وكنت أغسل الملابس الليلة الماضية".

ووصف الرجل في حواره مع هيئة اليانصيب "يومه المثالي الذي لا يتطلب ثروة" مضيفا" "أنا شخصٍ منزلي واليوم المثالي هو الجلوس في المنزل والقيام بما أفعله: الاسترخاء. وقال مازحًا إنه مع كل الأموال الواردة، "ستسحبني زوجتي إلى المدينة الآن".

وأعرب الفائز عن رغبته قضاء المزيد من الوقت مع زوجته، التي تنوي العمل بشكل أقل، دون أن يكون واضحًا ما إذا كانت ستترك وظيفتها. وأضاف "سأكتفي بنفسي لمدة عام". وعلى الرغم من تردده في التغيير، إلا أنه كان سعيدًا جدًا بفوزه. وقال إنه لم ينم ليلًا منذ اللحظة التي اكتشف فيها تطابق تذكرته مع جميع الأرقام الستة لسحب السادس من سبتمبر، حتى توجهه لاستلام جائزته في جيفرسون سيتي، ولكنه تابع بمرح ""إنها أفضل مشكلة واجهتها في حياتي".

واشترى الرجل التذكرة من متجر كويك تريب في سانت لويس. وقالت الصحيفة أن هناك فائزا آخر، مما يعني أن كلًا منهما سيحصل على حوالي 893.5 مليون دولار قبل الضرائب على مدار 30 دفعة. أو بدلًا من ذلك، سيكون مبلغًا إجماليًا يُدفع لمرة واحدة لكل فائز حوالي 410.3 مليون دولار، أي ما يعادل النصف تقريبًا. وفاز اللاعبان بعد سلسلة جوائز كبرى قياسية من 42 سحبًا، حيث اعتبرت الجائزة أكبر جائزة في تاريخ يانصيب ميسوري.

وجمعت العملية 16.9 مليون دولار للتعليم العام في الولاية، وحصلت كويك تريب التي باعت تذكرة الفائز المجهول على مكافأة قدرها 50 ألف دولار.