الصين تفتتح أطول جسر في العالم

افتتحت الصين، أمس، أطول جسر في العالم أمام حركة المرور، يقع في مقاطعة قويتشو بجنوب غرب البلاد، ما أدى إلى تقليص زمن السفر عبر وادٍ عميق من ساعتين إلى دقيقتين فقط، بعد ثلاث سنوات من البناء.

ويرتفع جسر وادي هواجيانج الكبير 625 متراً فوق نهر بيبان، في التضاريس الجبلية بمقاطعة قويتشو، وهو أطول بنحو تسع مرات من جسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو.

ووفقاً لسلطات مقاطعة قويتشو أصبح المشروع، الذي يبلغ طول امتداده الرئيس 1420 متراً، أطول جسر معلق بجسور جملونية فولاذية ذات امتداد طويل في تضاريس جبلية في العالم.

ويمتد الهيكل، البالغ طوله 2890 متراً، فوق وادي هواجيانج الكبير، الذي يطلق عليه اسم «شق الأرض»، وهو أحدث إضافة إلى شبكة البنية التحتية سريعة التوسع لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقامت قويتشو، التي تعد واحدة من أقل المقاطعات نمواً في الصين، على مر السنين، ببناء أكثر من 30 ألف جسر في تضاريسها الجبلية، بما في ذلك ثلاثة من أطول الجسور في العالم، وهي تضم ما يقرب من نصف أطول 100 جسر في العالم.