«دبي أكواريوم».. المشي بين الأسماك

يعدّ «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية» في دبي مول من أبرز المعالم التي يستمتع بها المقيمون والزوار على حد سواء، حيث يمكنهم «الفرجة» على أكثر من 300 نوع من الأحياء البحرية من وراء زجاج سميك، أما الأكثر جرأة وفضولاً فيمكنهم التجوّل في نفق زجاجي، بطول نحو 48 متراً، محاطٍ بالمياه من كل الجوانب، ما يعطي إحساسًا للزائر بأنه يتجول داخل البحر، ويشاهد الأسماك على أنواعها والقروش تسبح من فوقه ومن تحته.

ويضم الحوض الكبير مئات المخلوقات البحرية ضمن أنظمة بيئية مختلفة، مثل الغابات المطيرة، والسواحل الصخرية، والمحيط، كما أن هناك حديقة الحيوانات المائية التي تضم حيوانات مثل البطاريق، والقناديل، والتماسيح، والثعابين، وغيرها.