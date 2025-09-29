«دبي بودفست 2025».. نجوم المحتوى الصوتي يناقشون صناعته ومستقبله

تحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، تنطلق في دبي، غداً، أعمال النسخة الخامسة من «دبي بودفست 2025»، الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العالم العربي، الذي ينظمه «نادي دبي للصحافة» بمشاركة لفيف من أهم وأبرز صُنّاع المحتوى الصوتي والمعنيين بقطاع البودكاست ومسؤولي المنصَّات الإعلامية الرقمية في المنطقة، بأجندة موسَّعة تناقش جملة من الموضوعات المحورية المتعلِّقة بمستقبل البودكاست والسبل الكفيلة بتنمية قطاع إعلامي بات يستقطب اهتمام شريحة كبيرة من المتابعين عربياً وعالمياً.

ترحيب واعتزاز

وأعربت نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي، عن ترحيبها بجميع المتحدثين والمشاركين في النسخة الخامسة من الحدث الذي أطلقه النادي قبل خمس سنوات في إطار سعيه الدائم لمواكبة أهم المستجدات في المشهد الإعلامي العربي وتأكيد فرص مؤسساته في النجاح والازدهار.

وقالت: «نعتزّ بإسهام دبي بودفست منصةً سنويةً رائدةً لطرح الرؤى، ومناقشة الموضوعات المتعلِّقة بحاضر ومستقبل صناعة البودكاست في العالم العربي، وذلك باعتبارها من أكثر القطاعات الإعلامية تطوراً وأوفرها حظاً من حيث اهتمام جمهور الإعلام الجديد، وحرصنا في اختيار موضوعات أجندة هذا العام على ملامسة المسائل الجوهرية التي تهم العاملين في هذا القطاع، سواء من ناحية الفرص التي يوفِّرها، أو التحديات التي يواجهها، وصولاً إلى بلورة مسارات واضحة لمتطلبات المرحلة المقبلة، بما يضمن استدامة البودكاست وتطوره عربياً».

حوار شامل

وأضافت منى غانم المرّي: «في نادي دبي للصحافة، ومن خلال هذا الحدث، نعمل على بناء حوار شامل يجمع المبدعين، والمتخصصين، وصُنّاع القرار، لإيجاد بيئة معرفية غنية، توفر تصورات عملية ورؤى مبتكرة تسهم في إحداث نقلة نوعية في صناعة البودكاست، وتوسيع نطاق تأثيرها الإيجابي في المجتمعات العربية، ولاشك في أن انطلاق هذا الحراك من دبي هو نتاج مكانتها وجهةً رئيسةً للتطوير الإعلامي والإبداع، ودورها الحيوي كقوة دفع في اتجاه النهوض بالقطاعات الإعلامية كافة، بمبادرات رائدة هدفها فتح المجال أمام الشباب وروّاد الفكر والإبداع لتقديم محتوى نوعي يتسم بالمهنية والابتكار، ويخاطب تطلعات الجمهور محلياً وإقليمياً ودولياً».

أجندة وموضوعات

وتتضمن أجندة «دبي بودفست 2025» - الذي تجري مناقشاته على مدار يوم واحد في فندق ريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي - طيفاً واسعاً من الموضوعات التي سيتم استعراض جوانبها عبر سلسلة من الجلسات النقاشية وورشات العمل والفعاليات المصاحبة بمشاركة صُنَّاع البودكاست وحضور جمع من الإعلاميين ومسؤولي المؤسَّسات والمنصَّات الإعلامية في دولة الإمارات والعالم العربي.

وأوضحت مديرة نادي دبي للصحافة مريم الملا، أن أجندة «دبي بودفست 2025» تستلهم دور دبي منصةً للإبداع ومركزاً للتطوير الإعلامي وما تطمح إليه من تقدُّم في قطاعات الإعلام المختلفة، وذلك باستعراض موضوعات حيوية ترسم مسارات واضحة لدفع صناعة البودكاست نحو آفاق أوسع.

وقالت: «نحن في نادي دبي للصحافة لا نكتفي بمواكبة التطورات الحاصلة في مجال الإعلام، بل نعمل على أن يكون لنا دور داعم لصياغة مستقبله، بما يعزِّز مكانة دبي قوة دفع رئيسة للنهوض بالإعلام خاصة ضمن قوالبه وقطاعاته الجديدة، والإسهام في تمكين المبدعين من تحويل أفكارهم إلى أصوات مؤثرة يتجاوز نجاحها المنطقة ليصل إلى العالمية».

إشراك الجمهور

من جانبها، قالت مديرة «دبي بودفست» محفوظة عبدالله، إن نسخته الخامسة تضم إضافة إلى الجلسات النقاشية، مجموعة كبيرة من ورش العمل التي يقدمها نخبة من الخبراء المتخصصين في مجال صناعة البودكاست والمسؤولين التنفيذيين لمنصات رائدة، مشيرة إلى أن الهدف من وراء ورش العمل هو توسيع دائرة النقاش وإشراك جمهور الحضور من المعنيين بهذا القطاع في تجربة حيوية تتناول جوانبه المختلفة، وتقدم مجموعة من النصائح العملية المستقاة من تجارب وقصص نجاح واقعية صنعها مبدعون حرصوا على تقديم إضافة نوعية للمشهد الإعلامي الجديد في سياقه الرقمي.

«تجارب عربية»

تعرض جلسة «بناء شبكات البودكاست.. تجارب عربية»، مجموعة من الخبرات العملية الناجحة، ويشارك في الجلسة فهد الصالح، مؤسس «انفراد» ومقدم بودكاست «ركنة»، وأحمد عطار، مقدم بودكاست «بترولي» من إذاعة «مختلف»، وعلي كيتو، مقدم بودكاست «قصص»، وراشد بوهزاع، شريك مؤسس مساحة، مقدم بودكاست «سطحي»، وتدير الجلسة الإعلامية سلام حمّود، مقدمة بودكاست «مع سلام».

«البودكاست الجنائي»

وتتطرق جلسة «البودكاست الجنائي.. بين التحقيق والسرد» إلى دور الغموض والتشويق كعناصر جذب للجمهور، كما يتضمن برنامج «دبي بودفست» مناقشة الجانب الاقتصادي في صناعة البودكاست، من خلال جلسة بعنوان «مستقبل سوق الإعلانات في البودكاست العربي».

«أرباح خارج الصندوق»

تبدأ جلسات «دبي بودفست» بجلسة رئيسة تعقد تحت عنوان «أرباح خارج الصندوق»، وتستضيف رئيس «بودكاست موفمنت»، برايان بارليتا، ويحاوره خلالها المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «بوديو»، ستيفانو فلاحة، بينما يتحدث مقدم بودكاست «الصندوق الأسود»، عمار تقي، في جلسة عنوانها «إعلام يصنع الوعي.. تجربة الصندوق الأسود»، وتناقشه مقدمة بودكاست «مرايا»، منى الرئيسي.

«مستقبل البودكاست»

خصّص الحدث جلسةً لمناقشة «مستقبل البودكاست على منصات البث»، يشارك فيها الشريك المؤسس المدير التنفيذي لمنصة «شاشا» ومنتج ومستشار استراتيجية البودكاست والصوت - مجموعة «إم بي سي»، معين جابر، ورئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية في «دبي للإعلام»، سارة الجرمن، ويدير الجلسة مقدم بودكاست «عندي سؤال»، محمد قيس، وأخرى بعنوان «البث المباشر.. هل يُغيّر صناعة البودكاست» يشارك فيها كل من مقدم بودكاست «كفاية بقى»، علاء الشيخ، ومنتج ومخرج «أريكة»، عبدالله الثامر، ومقدم بودكاست «جلسة كرك»، محمد الهنائي، وتدير النقاش هبة الصالح من شبكة الإذاعة العربية.

«كيف نصنع حلقة ناجحة»

يشارك الرئيس التنفيذي لمجموعة «سرد» مقدم بودكاست «بدون ورق»، فيصل العقل، و مقدم بودكاست «قصص»، جمال الملا، في جلسة عنوانها «كيف نصنع حلقة بودكاست ناجحة»، يدير الحوار فيها مقدم بودكاست «كرسي الإثنين»، عبدالله النعيمي، بينما تستضيف جلسة «البودكاست وتمكين الوعي حول الصحة النفسية» كلاً من مقدمة بودكاست «كنبة الست»،الدكتورة أفنان الغامدي، ومقدم بودكاست «بهدوء مع كريم»، الدكتور كريم إسماعيل، ومقدمة بودكاست «لحظة مع ميس»، ميس محمد، تحاورهم رئيسة البودكاست ومحررة ومنتجة تنفيذية في صحيفة «ذا ناشيونال»، دعاء فريد.

«صناعة البودكاست.. هل تسبق الشاشة»

يشارك كل من المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة «مايكس»، م. عبدالعزيز الهديان، ومؤسس TPP، إسلام عادل، والرئيس التنفيذي لـ«دايركشن» ومقدم بودكاست «مصعد»، م. مازن الهدابي، ومقدم «محفوف»، محمد الزايد، في جلسة تناقشهم فيها مقدمة «مهم»، للإجابة عن سؤال مؤداه «هل يحتاج البودكاست إلى شبكة»، ويتحدّث الإعلامي مالك مكتبي مقدم «احكي مالك»، والإعلامي علي نجم، مقدم «نتكلم موسيقى»، والمخرج معتز التوني، مقدم «فضفضة أوي»، ومحمد الحمادي، مقدم «المحطة م» في جلسة بعنوان «صناعة البودكاست.. هل تسبق الشاشة».

«الصوت والكاميرا»

تستضيف جلسة «تجارب عربية ملهمة» كلاً من مقدم بودكاست «الغرفة»، محمد الوهيبي، ومقدم منصة بودكاست، أحمد الشبلي، ومقدمة بودكاست «إلهاميات»، إلهام زدوحية، ومؤسِّسَة مهرجان البودكاست التونسي، راوية خذر، ويحاورهم جاسم الشحيمي، مقدم بودكاست «مع الشحيمي»، بينما تُختتم جلسات «دبي بودفست 2025» بجلسة عنوانها «الفن والإبداع بين الصوت والكاميرا» تتحدث فيها مقدمة بودكاست «مَسرّة»، الممثلة والمخرجة هيا عبدالسلام، ويحاورها الإعلامي نورالدين يوسف، مقدم بودكاست «مع نورالدين».