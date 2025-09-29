عشرات النجوم في زفاف سيلينا غوميز

تزوّجت الممثلة والمغنية الأميركية، سيلينا غوميز، صديقها المنتج الموسيقي، بيني بلانكو، أمس، في احتفال حضره عشرات النجوم، قرب سانتا باربارا في جنوب كاليفورنيا.

ونشرت النجمة الشهيرة مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من الزفاف على «إنستغرام»، ظهرت فيها غوميز (33 عاماً) مرتدية فستاناً من الساتان الأبيض، مع بلانكو (37 عاماً)، واسمه الحقيقي بنجامين جوزيف ليفين، وهو يرتدي بدلة رسمية.

وكان بين الضيوف النجمة الأميركية تايلور سويفت، وهي الصديقة المقربة لسيلينا غوميز، والمغني البريطاني إد شيران، وباريس هيلتون.