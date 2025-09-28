كسور في الأضلاع وتحطّم سيارته .. نجاة أحمد السقا من حادث سير خطير

نجا الفنان المصري أحمد السقا امس من حادث سير على طريق الإسكندرية الصحراوي، أدى إلى تحطم سيارته بالكامل.

ووقع الحادث أثناء توجه السقا إلى مدينة الإسكندرية لحضور إحدى الفعاليات الفنية، إذ اصطدم بأحد الحواجز الخرسانية الموجودة على الطريق، ما تسبب في تحطم السيارة وتعرضه لإصابة قوية بالقفص الصدري، وبعض الكدمات في مناطق متفرقة من جسمه.

وتم نقله إلى مستشفى بالجيزة لتلقي العلاج، حيث خضع لبعض الفحوصات الطبية الدقيقة.

وكشف الفنان في تصريحات صحفية لاحقاً أنه بخير وغادر المستشفى إلى منزله، لكنه أصيب بكسور في أحد أضلاعه.