مدرب برشلونة ينشر أغنية لفضل شاكر على حسابه في "إنستغرام"

أثار الفنان اللبناني فضل شاكر تفاعلاً واسعاً خلال الساعات الأخيرة وذلك بعد نشره مقطع فيديو قصيراً عبر خاصية "الستوري" على حسابه في "إنستغرام"، تضمن لقطات للمدرب الألماني هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، مصحوبة بأغنيته الشهيرة "أحلى رسمة".

المقطع الأصلي، الذي بدا وكأنه صادر عن حساب رسمي لفليك يحمل علامة التوثيق الزرقاء، حصد أكثر من 250 ألف إعجاب وآلاف التعليقات، بل إن بعض المتابعين ترجموا كلمات الأغنية إلى الإنجليزية لتوضيح معناها للمدرب الألماني، فيما عبّر آخرون عن فخرهم بوصول الأغنية العربية إلى مدرب أوروبي شهير.

لكن التحقق لاحقاً كشف أن الحساب الذي نشر الفيديو مزيف، إذ يحمل اسم "@hansiflick_officialy" مع خطأ إملائي واضح في كلمة "Officially"، بينما سبق لمصادر مقربة من فليك أن أكدت مراراً أنه لا يملك أي حساب رسمي على منصات التواصل الاجتماعي وفق ما نقله موقع "GOAL".

ورغم الجدل، لم يُخفِ متابعو شاكر إعجابهم بفكرة وصول أغنياته إلى جمهور عالمي، حتى لو عن طريق حساب وهمي، واعتبر كثيرون أن ما حدث يبرز القوة المتزايدة للموسيقى العربية وانتشارها عبر المنصات الرقمية.

يذكر أن هانزي فليك أحد أبرز مدربي كرة القدم الأوروبية، إذ قاد بايرن ميونيخ عام 2020 لتحقيق سداسية تاريخية، قبل أن يتولى تدريب برشلونة صيف 2024 ويعيده إلى منصات التتويج.

أما أغنية "أحلى رسمة"، التي صدرت في أبريل (نيسان) 2025 من كلمات وألحان الشاعرة اليمنية جمانة جمال، فقد حققت نجاحاً كبيراً، إذ تجاوزت مشاهداتها على "يوتيوب" 160 مليون مشاهدة، إلى جانب انتشار واسع على قوائم الاستماع العربية والعالمية