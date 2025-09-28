«فعاليات دبي».. أكتوبر حافل بالكوميديا والموسيقى والترفيه

كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن مجموعة متنوعة من الفعاليات الاستثنائية طوال شهر أكتوبر 2025، لتمنح سكان دبي وزوارها تجارب لا تُنسى من العروض الترفيهية العالمية.

وتتنوع الفعاليات بين العروض الكوميدية الارتجالية، والمنافسات والبطولات الرياضية المهمة، والحفلات الموسيقية الحية، فضلاً عن المسرحيات، والأنشطة المتنوعة التي تناسب العائلات، كما تقدم فرقة كينغز أوف كونفينينس عرضاً خاصاً للجمهور في دبي. ومن أبرز فعاليات شهر أكتوبر:

مهرجان دبي للكوميديا

يعود مهرجان دبي للكوميديا من 2 - 12 أكتوبر ليضيء مسارح دبي على مدار 11 يوماً، حافلا بالعروض الكوميدية الارتجالية والبودكاست المباشر. ويستضيف المهرجان مجموعة من أبرز نجوم الكوميديا العالميين، من بينهم مو عامر، وأوميد جليلي، وتوم سيغورا، وذاكر خان، إضافةً إلى أسماء لامعة أخرى.

توم سيغورا

يقدّم توم سيغورا، أحد أبرز رموز الكوميديا الواقعية المعاصرة، عرضاً استثنائياً يوم 2 أكتوبر على مسرح كوكا كولا أرينا يجمع بين ذكائه الحاد وأسلوبه المتميّز. وقد اشتهر بأعماله الخاصة على منصة «نتفليكس»، ليرسّخ مكانته اليوم كأحد ألمع نجوم الكوميديا عالمياً.

ملك المسرح

يستضيف مسرح دبي أوبرا يومي 3 و4 أكتوبر عرض ملك المسرح من بطولة الفنان خالد المظفر، ليأخذ الحضور في رحلة درامية فريدة من نوعها، حيث تُنسَج خيوط القصة بمزيج من السخرية والتأمل.

شون شدياق

اكتسب شون شدياق شعبية واسعة في الشرق الأوسط وبين الجاليات المهاجرة حول العالم، ويقدم عرضه يوم 4 أكتوبر على مسرح نيو كوفنت جاردن في مول الإمارات.

عباس بخاري

يعود عباس بخاري، الشخصية الشهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي والمعروف برؤيته الخاصة للحياة في جنوب آسيا من جديد بعرض خاص مدته 90 دقيقة يوم 4 أكتوبر على مسرح بلاي هاوس ستوديو في مول الإمارات.

أُوميد جليلي

يقدم الممثل الكوميدي البريطاني الإيراني أوميد جليلي عرضاً على مسرح دبي أوبرا يوم 5 أكتوبر، ونجح جليلي في بناء مسيرة فنية متميزة على الشاشة، توازي شهرة عروضه المسرحية ضمن برنامج ويست إند، لاسيما دوره البارز في فيلم عازف الكمان على السطح.

أكاش سينغ

يقدّم أكاش سينغ، الشريك المؤلف للبودكاست الشهير Flagrant، عرضاً كوميدياً جريئاً في مهرجان دبي للكوميديا على مسرح دبي أوبرا يوم 5 أكتوبر، ويشتهر سينغ بمشاركته في برنامج Guy Code على قناة MTV وأعماله في مسلسلات نتفليكس.

عماد صدّيقي

يُقدّم نجم الكوميديا عماد صدّيقي أول عرض خاص له يوم 5 أكتوبر بعنوان «نحن الثلاثة» على مسرح بلاي هاوس ستوديو بمزيج من اللغة الهندية والإنجليزية.

مورغان جاي

يعود مورغان جاي، الكوميدي والموسيقي الحائز على جوائز، إلى مسرح دبي أوبرا ليقدم يوم 6 أكتوبر عرضه المميز الذي يجمع بين الكوميديا الارتجالية والأغاني الكوميدية.

ديفيد فوانسون

يحضر نجم الكوميديا الفرنسي ديفيد فوانسون إلى دبي لتقديم عرض باللغة الفرنسية على مسرح نيو كوفنت جاردن، مول الإمارات، يوم 7 أكتوبر.

بأسلوب دبي

«ستاند آب كوميدي منزلية: بأسلوب دبي» هو عرض كوميدي حصري ليوم واحد فقط. ويلتقي الجمهور في هذه الفعالية يوم 7 أكتوبر على مسرح نيو كوفنت جاردن، مول الإمارات بنجوم الكوميديا إيلينا كورنييفا، وراميس أخميتوف، وبيوتر غريمياكين.

جوان ماكنالي

تعود نجمة الكوميديا الشهيرة جوان ماكنالي إلى دبي لتقديم عرض استثنائي غني بالقصص الجريئة والمضحكة على مسرح دبي أوبرا، يوم 7 أكتوبر.

مسعود بومغارد

يقدم الكوميدي الجنوب إفريقي مسعود بومغارد شخصيته الشهيرة على الإنترنت «سيلف-هيلب سينغ» في مهرجان دبي للكوميديا، على مسرح نيو كوفنت جاردن، مول الإمارات يوم 9 أكتوبر.

فيس بالم كوميدي

يقدم فيس بالم كوميدي، وهو أول نادٍ للكوميديا الارتجالية باللغة الروسية في دبي، عرضاً مميزاً لمجموعة من نجوم الكوميديا المحليين ضمن عروض مهرجان دبي للكوميديا. على مسرح بلاي هاوس ستوديو، مول الإمارات يوم 9 أكتوبر.

نادي الضحك الألماني

يحتفل نادي الضحك الألماني بمرور 5 سنوات على تأسيسه بعرض خاص خلال مهرجان دبي للكوميديا. على مسرح نيو كوفنت جاردن، مول الإمارات يوم 9 أكتوبر.

مو عامر

يشارك نجم الكوميديا الفلسطيني الأميركي مو عامر، بطل مسلسل MO على نتفليكس، الجمهور في دبي مجموعة من التجارب الشخصية حول رحلته كلاجئ وحياته العائلية، وذلك بأسلوبه الفكاهي الفريد الذي يجعل من هذا العرض تجربة استثنائية للحضور، وذلك على مسرح دبي أوبرا، يومي 9 و10 أكتوبر.