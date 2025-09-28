26 محمية جديدة على قائمة التراث العالمي

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، 26 محمية جديدة من محميات المحيط الحيوي على قائمتها للتراث الثقافي والطبيعي في العالم.

وتشمل هذه المحميات أرخبيلاً في إندونيسيا يضم ثلاثة أرباع أنواع الشعاب المرجانية على سطح الأرض، إلى جانب امتداد من الساحل الأيسلندي يضم 70% من الحياة النباتية للبلاد، ومنطقة على طول الساحل الأطلسي لأنغولا تضم حشائش سافانا وغابات ومصبات أنهار.

وقالت «اليونسكو» إن المحميات البالغ عددها 785 موقعاً في 142 دولة، تضم بعضاً من أغنى وأكثر الأنظمة البيئية ضعفاً على الكوكب.